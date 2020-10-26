منافسة مشتعلة بين أبو الحمد وعبد الله محمد بلجان بندر الأقصر
02:54 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
عمليات فرز أصوات الناخبين
كشف بيان إحصائي للجنة الفرعية رقم 101 مدرسة الرياضية بندر الأقصر، وسط مدينة الأقصر، عن إجمالي تصويت 529
وحصل المرشحون
بهاء أبو الحمد ١٧٢صوتا
عبدالله محمد ٨٣ صوتا
حسن عبده ٣٨صوتا
جمال إسماعيل ٣٥ صوتا
هاني مقار ٣٤صوتا
عبد الرحمن بشاري ٣٠ صوتا
عبد النبي الرشيدي ٢٦ صوتا
كما كشف بيان إحصائي للجنة الفرعية رقم ٧٩ مدرسة الأقصر الثانوية بنات تصويت ٥٢٥ مواطنا وحصول المرشحين:
بهاء أبو الحمد ٢٠٥ صوت
عبدالله محمد ٧٨ صوت
عبد الرحمن بشاري ٢٩ صوت
حسن عبده ٢٧ صوت
عبد النبي الرشيدي ٢٦ صوت
جمال إسماعيل ٢٤صوت
كما كشف بيان إحصائي للجنة الفرعية رقم ٧٢ مدرسة نجع الخطبة بندر الأقصر تصويت ٧٥٠ مواطن، وحصول المرشحين:
هاني مقار ٢٤٦ صوتا
خالد فكري ١٣١ صوتا
عبدالله محمد ٧٦ صوتا
بهاء أبو الحمد ٦٠ صوتا
حسن عبده ٥١ صوتا
عبد الرحمن بشاري ٦٠ صوتا
لجنة 57 مدرسة أم المؤمنين بنات بندر الأقصر
هاني مقار 303 صوت.
بهاء أبو الحمد 145 صوت
عبدالله محمد علي 109 صوت.
عبد الرحمن بشاري 82 صوت.
خالد عبد المنعم 76 صوت.
جمال إسماعيل 45 صوت.
وتواصل اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالأقصر، برئاسة المستشار أسامة ابراهيم، أعمال رصد نتائج اللجان الفرعية وعددها 283 لجنة.
ويجري تسليم نتائج اللجان الفرعية إلى لجنة الحفظ لمراجعة الأوراق والأصوات الباطلة والصحيحة للعملية الانتخابية، ثم يليها لجنة الرصد تمهيدًا لإعلان الأرقام التي حصل عليها المرشحون.
وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، إغلاق اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، عقب انتهاء الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي جرت على مدار اليوم وأمس السبت.
وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، انتظام أعمال اليوم الأخير للتصويت بانتخابات مجلس النواب، وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كل الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأنه لم يتم تلقي أية شكاوى، سواء بغرفة العمليات الرئيسية أو الغرف الفرعية المرتبطة بها، الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.
يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.
وشهدت محافظة الأقصر إقبالا كثيفا من السيدات بعدد من اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من الجولة الأولى بانتخابات مجلس النواب بالأقصر وسط إجراءات أمينة مشددة وحرص رجال الأمن على تقديم العون والمساعدة لتسهيل عملية التصويت على الناخبين سواء لكبار السن أو السيدات أو ذوي القدرات الخاصة.
ورصد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدد من مدارس مراكز القرنة وأرمنت وإسنا، حضور مكثف من السيدات وكبار السن من الساعات الأولى لفتح اللجان، وحرص الأهالي على اصطحاب أبنائهم لمشاهدة عملية التصويت وتحفيز الوعي لديهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وشددت قوات الأمن جاهزيتها مع ازدياد كثافة التصويت ومعاونة كبار السن وضمان عدم وجود مخالفات أو خروقات تؤثر على عملية التصويت وإرادة الناخب في اختيار المرشح المناسب له.
وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت الجولة الأولى منها في الداخل أمس السبت، وتستمر حتى مساء اليوم الأحد، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.