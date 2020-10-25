إقبال كثيف من السيدات على لجان الاقتراع في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر إقبالا كثيفا من السيدات بعدد من اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من الجولة الأولى بانتخابات مجلس النواب بالأقصر وسط إجراءات أمينة مشددة وحرص رجال الأمن على تقديم العون والمساعدة لتسهيل عملية التصويت على الناخبين سواء لكبار السن أو السيدات أو ذوي القدرات الخاصة.

ورصد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدد من مدارس مراكز القرنة وأرمنت وإسنا، حضور مكثف من السيدات وكبار السن من الساعات الأولى لفتح اللجان، وحرص الأهالي على اصطحاب أبنائهم لمشاهدة عملية التصويت وتحفيز الوعي لديهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وشددت قوات الأمن جاهزيتها مع ازدياد كثافة التصويت ومعاونة كبار السن وضمان عدم وجود مخالفات أو خروقات تؤثر على عملية التصويت وإرادة الناخب في اختيار المرشح المناسب له.

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت الجولة الأولى منها في الداخل أمس السبت، وتستمر حتى مساء اليوم الأحد، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.