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غرفة متابعة الانتخابات في الأقصر: عملية الاقتراع مرت بسلاسة ويسر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
10:25 م | السبت 24 أكتوبر 2020
انتخابات مجلس النواب فى الاقصر

انتخابات مجلس النواب فى الاقصر

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، إغلاق اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، عقب انتهاء الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، التي تُجرى على مدار يومي السبت والأحد.

وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، انتظام أعمال اليوم الأول للتصويت بانتخابات مجلس النواب، وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كل الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأنه لم يتم تلقي أية شكاوى، سواء بغرفة العمليات الرئيسية أو الغرف الفرعية المرتبطة بها، الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.

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