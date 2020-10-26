جميلة عوض: التنمر ضد المصابين بالبهاق غلس للرجالة والستات

علقت الفنانة جميلة عوض على دورها في مسلسل "إلا أنا"، بعد تصدره ترند جوجل عقب عرض أولى حلقاته، أمس السبت، حيث لاقت الحلقة ردود فعل قوية واهتماما من الجمهور، قائلة "إن دورها عبارة عن قصة فتاة مصابة بالبهاق منذ صغرها، ومن يصاب به من صغره يتعرض للتنمر طول حياته، مقارنة بمن يصاب به في مرحلة عمرية أكبر ".

وأضافت خلال مداخلة هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة قناة "on"، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المسلسل يعكس الحياة الاجتماعية للمصابات بالبهاق وكيفية التعايش معه، فهي نموذج للتحدي والتعايش مع المرض وتحقق ذاتها في عملها.

وأوضحت أنها قرأت كثيراً عن المرض بشكل علمي قبل أداء الدور، لكنها اعتمدت في أداء دورها من ناحية المشاعر على مشاهدة مصابات في فيديوهات مختلفة عبرن فيها عن تعايشهن مع المرض ومأساتهن .

وكشفت أيضاً أنها تلقت رسائل كثيرة من مصابات كثر أصبن بمرض البهاق، قائلة: "جالي رسايل كتيرة من إمبارح من مصابات بالهاق وقالولي نفس المشاعر الي بنحس بيها لما بنبص في المراية " .

وتابعت: "الميكب كان تحدي صعب كان يومياً يستغرق سبع ساعات لحنكة الدور وده دور طارق مصطفى والميكب كان صعب جداً لاني بمثل دور فتاة مصابة بالبهاق فطول وقت الاعداد للميكب كان حد ماسك إيدي وحد ماسك وشي عشان يعمله كويس ".

وحول التنمر ضد المرأة في المجتمع المصابة بالبهاق مقارنة بالرجل أو أي معاناة أخر، قالت "عو ض": "مش عايزة أكون متحيزة في القصة دي بالذات المتعلقة بمرض البهاق لأنه غلس للطرفين رجال ونساء، وأنا بعمل بحث على الإنترنت لقيت رجالة في فيديوهات بتعيط على مواقف تعرضوا ليها زي إزاي المدرس مازعقش للطلبة زمايلهم في المدرسة لما تنمروا عليهم بسبب البهاق.. وللأسف رغم إن بقوا رجالة كبار بس لسه المواقف معلقة في أذهانهم منذ وقت المدرسة لكن عامة السيدات يتعرضن للتنمر بشكل أكبر لأن الأمر متعلق هنا بمعايير الجمال والجمال مرتبط بالست اكتر من الراجل وإزاي هتتجوز ؟ وأزاي هتختار الراجل ؟ عشان جزء كبير من مقاييس الست هي الجمال".

وحول الرسالة التي ترغب في إيصالها قالت: "الرسالة ضد التنمر وضد مقاييس الجمال الخاطئة لان محدش نزلنا بكتالوج لما اتولدنا إن دي معايير الشكل الحلو والمعايير الان هي معايير نسبية واي كتالوج إحنا الي عملناه وهخدي مثال على ذلك هي النمش مثلاً كان مشكلة زمان دلوقتي دخل في معايير الموضة وبقى فيه ناس كتير بتعمله في الميكب ليه مانتعاملش مع المرض زي النظارة والنمش ؟ ".

وداعبتها لميس الحديدي قائلة "مالها النظارة يا جميلة؟" فردت الأخيرة قائلة "مش قصدي أنا طول عمري كان نفسي أحط نظارة وأنا من طفولتي كان نفسي نظري يبقى ضعيف ويجبولي نظارة لأني شايفاها طول الوقت حاجة كول وكان نفسي أبقى زي الأطفال اللي بيلبسوا نظارة".

وحول أعمالها القادمة قالت "اتعرض عليا أعمال كثيرة وأنا بصور المسلسل الحالي لكن دوري في المسلسل الحالي كان شاق جداً خاصة أني كنت بستغرق في الميكب تقريباً 7 ساعات وكان يوم التصوير 21 ساعة ووصل إلى 24 ساعة فأنا جتلي حاجات ملحقتش اقرأها بس هقرأها لما أخلص تصوير بقية المسلسل هقراها وارد على الناس.. للأسف مكنش فيه وقت بس ده أسرع سيناريو وافقت عليه وحبيته وأي دور فيه تحدي بجيبني على طول بيبقى عامل زي الطعم".