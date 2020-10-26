"أتوبيس السعادة" يحتفل بالمولد النبوي الشريف في شوارع مصر

احتفل الإعلامي أحمد يونس في برنامجه "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، بالمولد النبوي الشريف في شوارع مصر، حيث أهدى "يونس" وفريق التطوع بالبرنامج حلوى المولد على المارة في الشارع.

وعلق "يونس" قائلا: "لو لفيت الدنيا بحالها، مش هتلاقي حلاوة المولد إلا في مصر، احنا كمصريين عندنا القدرة إننا نضاعف حلاوة كل حاجة في حياتنا، وعلشان كدة اخترعنا حلاوة المولد اللي فيها روح مصر والمصريين، حلاوة المولد بتفرح الكل كبير وصغير، النهاردة في أتوبيس السعادة حطينا حبة سعادة في كل علبة وحاولنا نوزعها على أكبر قدر من الناس اللي قابلناهم، علشان نفرحهم ونشاركهم في فرحتهم".

وتابع: "علشان فرحتنا تكمل لازم نشارك الناس اللي طول عمرهم كانوا سبب في سعادتنا واللي كان كل همهم بس راحتنا أهالينا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا اللي كل تحويشة عمرهم عبارة عن خير وحب عمره ما بيخلص أبدا النهاردة أتوبيس السعادة أخد الأطفال وراح دار مسنات باب الخير علشان نحتفل معاهم بالمولد النبوي الشريف بس على طريقة أتوبيس السعادة".

وواصل: "كل فقرة صورناها النهاردة أو أي حلقة فاتت أو جاية هو هدفها العدوى، عدوى الخير والسعادة، ملهاش أي غرض أو هدف تاني، علشان لازم نعدي بعض في الخير، النهاردة كان هدفنا نشارك الناس الفرحة وحلاوة المولد، اللي أول ما بتسمعها المسلم والمسيحي بيفرح، خلينا نتفق مع بعض عاوزين ننشر العدوى دي، اعمل خير صور وشارك وعرف الناس وشجعهم وحط في بالك أنك طول ما انت بتعرف الناس بالحاجات الحلوة اللي بتعملها ارمي كل كلام سلبي".