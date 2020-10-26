اللجنة العامة بالدائرة الأولى في الأقصر تعلن تفوق أبوالحمد
08:15 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
بهاء الدين ابوالحمد
أعلنت اللجنة العامة في محافظة الأقصر، نتائج انتخابات مجلس النواب عن دائرة الأولى قسم الأقصر، وبلغ إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 121249 ناخبا.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن إجمالي عدد الأصوات الباطلة وصلت إلى 24460 صوتاً، فيما كان إجمالي الأصوات الصحيحة 96789 صوتا.
وجاء أصوات المرشحين كالتالي:
الطيري حسن 3963 صوتا
عبد النبي الرشيدي 11710
أحمد إدريسى 1632
أحمد حسين 1783
ناهد أحمد 201
عبد الله علي 7542
بغداد مصطفى 401
حسني محمد علي 581
خالد عبد المعطي 4855
أحمد يوسف 217
بهاء الدين أبو الحمد 12544
علاء الدين راشد 4702
خالد فكرى 1101
أيمن فؤاد 431
محمد محمود 352
هاني ثروت مقار 7187
الحسين بكري نوبي 5898
حمدي أحمد 1340
إبراهيم عبد الصبور 611
نوبي سيد حسين 2021
طاهر محمد محمود 635
منتصر عبده همام 1882
إلهام علي 199
عبد الهادي رزق 2779
عبد المعز بكري 1198
أحمد سيد أحمد 251
ممدوح الطيري زكي 55
عمار معوض 163
كرم خليل 1329
جرجس تواضروس 507
عبد الرحمن حسين 12065
جمال إسماعيل 8186