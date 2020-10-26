اللجنة العامة بالدائرة الأولى في الأقصر تعلن تفوق أبوالحمد

أعلنت اللجنة العامة في محافظة الأقصر، نتائج انتخابات مجلس النواب عن دائرة الأولى قسم الأقصر، وبلغ إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 121249 ناخبا.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن إجمالي عدد الأصوات الباطلة وصلت إلى 24460 صوتاً، فيما كان إجمالي الأصوات الصحيحة 96789 صوتا.

وجاء أصوات المرشحين كالتالي:

الطيري حسن 3963 صوتا

عبد النبي الرشيدي 11710

أحمد إدريسى 1632

أحمد حسين 1783

ناهد أحمد 201

عبد الله علي 7542

بغداد مصطفى 401

حسني محمد علي 581

خالد عبد المعطي 4855

أحمد يوسف 217

بهاء الدين أبو الحمد 12544

علاء الدين راشد 4702

خالد فكرى 1101

أيمن فؤاد 431

محمد محمود 352

هاني ثروت مقار 7187

الحسين بكري نوبي 5898

حمدي أحمد 1340

إبراهيم عبد الصبور 611

نوبي سيد حسين 2021

طاهر محمد محمود 635

منتصر عبده همام 1882

إلهام علي 199

عبد الهادي رزق 2779

عبد المعز بكري 1198

أحمد سيد أحمد 251

ممدوح الطيري زكي 55

عمار معوض 163

كرم خليل 1329

جرجس تواضروس 507

عبد الرحمن حسين 12065

جمال إسماعيل 8186