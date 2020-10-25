نائب محافظ قنا: تأخر غلق النواب حتى 10:15 بسبب كثافة إقبال الناخبين

قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إن انتخابات مجلس النواب بالمحافظة، بدأت وانتهت في مواعيدها أمس، وأغلقت اليوم في تمام الساعة العاشرة والربع، بسبب كثافة إقبال الناخبين.

وأضاف عمر، خلال تصريحات عبر سكايب، مع برنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "DMC": "جميع اللجان بدأت عملية الفرز داخلها، وجرت العملية الانتخابية في جو من الحيدة والنزاهة، وكانت الحالة مستقرة ومطمئنة، ولا توجد أي مشكلة، وجرى تجاوز المشكلات بسبب الترتيبات المسبقة للعملية الانتخابية".

وتابع، أنه قبل إجراء العملية الانتخابية عقد محافظ قنا، من اجتماعات تنسيقية مع قيادات المحافظة استعدادا للانتخابات، حيث جرى التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوافر سيارات بالقرب من اللجان الانتخابية تحسبًا لأي حدث، مشددًا على أن الامور سارت بسلام.

ولفت، إلى أن اليوم الثاني للانتخابات، شهد إقبال عدد كبير من الناخبين، موضحًا أن المحافظة بها 670 لجنة فرعية، وأكثر من مليوني ناخب كان لهم حق التصويت: "لم نتلقَ أي شكاوى بالنسبة إلى المرشحين، لكن كان هناك بعض المخالفات البسيطة التي تعاملنا معها بشكل سريع وكانت أحداثا عادية".