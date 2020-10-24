السيدات يتصدرن الناخبين في لجان الدقي بأول أيام التصويت: عشان ولادنا

بأعمار مختلفة، تصدرت السيدات مشهد التصويت في لجان الدقي بأول أيام المرحلة الأولى بالانتخابات البرلمانية، حرصن على حقهن في الاستحقاق الدستوري: "لازم نشارك عشان مستقبل ولادنا وبلدنا"، تقول منى واحدة من السيدات الناخبات في لجنة كلية الطفولة المبكرة بالدقي.

بالكمامة والكحول، حضرت الأم الخمسينية مبكرا للإدلاء بصوتها، وبحسب حديثها لـ"الوطن" اتطلعت جيدا على برنامج المرشحين بالدائرة لاختيار الأفضل من بينهم، معبرة عن أملها في مستقبل أفضل.

متكأة على عصا، حضرت مديحة بصحبة ابنتها للتصويت بمقر لجنة المركز القومي للبحوث بالدقي، شاركت من قبل في التصويت بمجلس الشيوخ وحضرت اليوم للبرلمان.

الأم العجوز أكدت التزام اللجان بالإجراءات الاحترازية، وبحسب روايتها لـ"الوطن" لم تتكاسل يوما عن التصويت في أي استحقاق دستوري لحقها في التعبير عن رأيها وشعورها الدائم بالمسؤولية تجاه وطنها.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمدارس في حي الدقي، أبوابها أمام الناخبين، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم "السبت" ، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لعام 2020 الحالي.

وشهدت اللجان حالة من الهدوء أمام أبواب المدارس، فيما بدء الناخبون في التوافد تباعا بعد مدة قليلة من فتح اللجان وسط إجراءات احترازية مشددة.

وبدأت اليوم المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى على مدار يومين بنظامي القائمة والفردي في 14 محافظة، هي "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح" بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقي الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم الـ10 آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردي الخاصة بالمرحلة الأولى.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أي إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية فى اللجان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.