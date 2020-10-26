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أحمد مرتضى يحصد 16613 صوتا.. وأبو العينين يتصدر نتائج الدقي والعجوزة

كتب:

سمر صالح
08:39 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
أحمد مرتضى منصور

أحمد مرتضى منصور

أظهرت نتائج الفرز الأخيرة بدائرة الدقي والعجوزة في انتخابات مجلس النواب، حصول المرشح أحمد مرتضى منصور على 16613 صوتا.

فيما اكتسح المرشح أبوالعينين النتائج بعدد أصوات 125758.

وجاءت باقي نتائج المرشحين على النحو التالي:

 زكي عباس عبد الظاهر 83995 

 منتصر رياض حجاج 29487

عبد الرحيم علي 19756 

 شريف بركات أحمد 1488  

مروة سعيد فوزي الطحاوي 2570 

هدى عدلي الملاح 2405 

محمود محمد محمود 3407 

ميرفت إبراهيم غانم 2430 

رجب أحمد 3988 

أحمد سمير محمد 6837 

أحمد مجدي 1215

ناصر فاروق عبدالحميد 1801 

مصطفى محمد مرسي 900 

أسامة عبد الله صالح 999  

رحاب محمود عثمان 5425

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