أحمد مرتضى يحصد 16613 صوتا.. وأبو العينين يتصدر نتائج الدقي والعجوزة

أظهرت نتائج الفرز الأخيرة بدائرة الدقي والعجوزة في انتخابات مجلس النواب، حصول المرشح أحمد مرتضى منصور على 16613 صوتا.

فيما اكتسح المرشح أبوالعينين النتائج بعدد أصوات 125758.

وجاءت باقي نتائج المرشحين على النحو التالي:

زكي عباس عبد الظاهر 83995

منتصر رياض حجاج 29487

عبد الرحيم علي 19756

شريف بركات أحمد 1488

مروة سعيد فوزي الطحاوي 2570

هدى عدلي الملاح 2405

محمود محمد محمود 3407

ميرفت إبراهيم غانم 2430

رجب أحمد 3988

أحمد سمير محمد 6837

أحمد مجدي 1215

ناصر فاروق عبدالحميد 1801

مصطفى محمد مرسي 900

أسامة عبد الله صالح 999

رحاب محمود عثمان 5425