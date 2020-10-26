أحمد مرتضى يحصد 16613 صوتا.. وأبو العينين يتصدر نتائج الدقي والعجوزة
كتب:
سمر صالح
08:39 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
أحمد مرتضى منصور
أظهرت نتائج الفرز الأخيرة بدائرة الدقي والعجوزة في انتخابات مجلس النواب، حصول المرشح أحمد مرتضى منصور على 16613 صوتا.
فيما اكتسح المرشح أبوالعينين النتائج بعدد أصوات 125758.
وجاءت باقي نتائج المرشحين على النحو التالي:
زكي عباس عبد الظاهر 83995
منتصر رياض حجاج 29487
عبد الرحيم علي 19756
شريف بركات أحمد 1488
مروة سعيد فوزي الطحاوي 2570
هدى عدلي الملاح 2405
محمود محمد محمود 3407
ميرفت إبراهيم غانم 2430
رجب أحمد 3988
أحمد سمير محمد 6837
أحمد مجدي 1215
ناصر فاروق عبدالحميد 1801
مصطفى محمد مرسي 900
أسامة عبد الله صالح 999
رحاب محمود عثمان 5425