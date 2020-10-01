أبو العينين يفوز برئاسة الشعبة العامة للمستثمرين

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن فوز محمد أبو العينين رئيس للشعبة العامة للمستثمرين بالغرف التجارية ومجدى المنزلاوي ونادر رياض نائبان أول وثانٍ ، في حين جاء محمد الشريف أمينًا عامًا للشعبة، ومجدي صادق أمينًا مساعدًا، وجاءت هذه الانتخابات "بالتزكية".

جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال رئاسته لجلسة إجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة من جديد لمدة 4 سنوات قادمة حسب لائحة الشعب التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن انتخابات هذه الشعبة هي بداية لإحياء كل الشعب على مستوى المحافظات ككل، ونحن نسعى لتلقي وبحث الاقتراحات التي تقوم كل شعبة بتقديمها من أجل الوصول لتذليل أي عراقيل قد تواجه عملية التنمية، مشيرًا إلى أنه تم انتخاب مجلس إدارة شعبة المستثمرين وهيئة مكتبها بالتزكية، وسيعمل أعضاؤها على تقديم كل ما بوسعهم، ونحن سنقوم بمساعدتهم خصوصا، أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تكاتف الجميع لمساعدة اقتصاد بلدنا.

وأكّد العربي أننا نسعى كاتحاد عام للغرف للوصول إلى الخطة التي وضعناها خصوصًا مع قرب الانتقال إلى المقر الجديد للاتحاد، والذي سيشهد طفرة كبيرة في كل المجالات، الأمر الذي سيؤدى إلى وجود حالة من التطور وسيكون له انعكاس على حركة السوق.