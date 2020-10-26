غير نهائية.. اللجنة العامة تعلن نتائج دائرة مركز المراغة بسوهاج

أعلنت اللجنة العامة في انتخابات مجلس النواب بسوهاج، النتائج غير النهائية لعمليات فرز أصوات الدائرة الثالثة، ومقرها مركز المراغة، والتي خاض الانتخابات فيها 17 مرشحا يتنافسون علي مقعد واحد.

وبلغ عدد الناخبين في الدائرة 240733 ناخبا وناخبة، حضر منهم 105256، إجمالي الأصوات الباطلة 7730، والصحيحة 97526.

وجاءت النتائج كالتالي بحسب ترتيب الكشوف الانتخابية: همام العادلي 7970 صوتا، وهشام الشطوري 2245 صوتا، وأحمد أبو الدهب 15090 صوتا، وعماد العمدة 8161 صوتا، ومصطفى دياب 4506 صوتا، وأحمد خليفة 5710 صوتا، ورفعت شكيب 10132 صوتا، وأحمد فزارة 7538 صوتا، وحسين الشندويلي 6397 صوتا، وخيري الجيوشي 4951 صوتا، وحمدي وجيه 2949 صوتا، وأحمد جمال 1058 صوتا، ووليد السنوسى 4431 صوتا، ووائل الضبع 374 صوتا، وأسامه الزهيرى 7815 صوتا، وخليل صبحى 3890 صوتا، وأشرف محمد طه 4290 صوتا، وبذلك تكون جولة الإعادة بين كل من: أحمد أبو الدهب، ورفعت شكيب، بدون إضافة أصوات الخارج.

وجرت عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، داخل 1081 لجنة فرعية، في 688 مركزا انتخابيا بجميع أنحاء المحافظة، وتضم لجان الانتخابات كشوفا بأسماء 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين.

وتنافس في الانتخابات 199 مرشحا، على 14 مقعدا للفردي، في 8 دوائر انتخابية بالمحافظة، فضلا عن التصويت على إحدى القائمتين (التحالف الوطنى أو نداء مصر).

يذكر أن محافظة سوهاج مقسمة إلى 8 دوائر انتخابية في مجلس النواب 2020، وتضم الأولى ومقرها مركز سوهاج "قسم اول وثان سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل" ومخصص له مقعدين، والأخرى بمدينة أخميم وتضم "أخميم وساقلته" ومخصص لها مقعدين، والثالثة ومقرها المراغة ومخصص لها مقعد واحد، والرابعة مقرها طهطا وتضم "طهطا، طما، جهينة" ومخصص لها 3 مقاعد، والخامسة مقرها جرجا، وتضم "جرجا، العسيرات" ومخصص لها مقعدين، والسادسة مقرها المنشاه، ومخصص لها مقعد، والسابعة ومقرها البينا، ومخصص لها مقعدين، والثامنة مقرها مركز دارالسلام، ومخصص لها مقعد واحد.