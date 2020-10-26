الري: إحالة 105 محاضر تعدي على المجاري المائية للنيابة العسكرية

كشف تقرير لمصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، أنه في إطار المتابعة اليومية للمخالفات التي يتم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للري وحماية النيل تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، ارتفع إجمالي المحاضر التي تم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للري التابعة لقطاع الري إلى 11075 محضر مخالفة.

أوضح التقرير إنه تم إحالة 105 محضر أمس بنطاق الإدارات العامة لري شرق الفيوم وغرب الفيوم وغرب الشرقية والصالحية والسلام غرب، كما تم إزالة 92 حالة تعدي على الترع في محافظات القليوبية والمنوفية وجنوب الدقهلية وأسيوط وسوهاج والشرقية، وأسوان، كما تم إزالة 3 مخالفات فى المهد عبارة عن تشوينات من جزوع الأشجار ومحرقة فحم وماتور مياه وقد تمت الإزالة بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت اشراف مهندسي الإدارة العامة لحماية نيل أسوان، كما تم أيضاً تنفيذ 6 قرارات إزاله ردم بحجم 1000 متر مكعب وذلك بناحيه مركز ساحل سليم وذلك بمعرفه المخالفين وعلى نفقاتهم وتحت إشراف مهندسي الإدارة العامة لحماية نيل أسيوط، وإزالة مخالفة ردم بداخل خور نهر النيل بناحية مركز جرجا بمعرفة المخالف بنطاق حماية نيل سوهاج.

وأكد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، استمرار العمل في مشروع تبيطين الترع في المحافظات بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة على مستوى الجمهورية وتم صب الخرسانة في 10 ترع في الوجه البحري بالأسماعيلية و وسط الدلتا، وتأهيل 7 ترع في الفيوم والصعيد.

أشار الى استمرار أعمال التطهيرات على الترع ومخرات السيول استعداداً لموسم الأمطار لضمان الجاهزية التامة لأستقبالها وامرارها بأمان الى مصباتها، وكذلك متابعة تطهير الترع استعداداً لموسم الزراعة الشتوية المقبل.