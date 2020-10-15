"الري" تحيل 351 محضر تعدي على النيل للنيابة العسكرية

أحالت مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري 351 محضراً إلى النيابة العسكرية، بنطاق إدارات ري أسوان وغرب قنا وشرق المنيا وشرق الفيوم وحلوان والقليوبية وشرق الشرقية وغرب كفر الشيخ، ليرتفع إجمالي المحاضر التي تم إحالتها بدائرة الإدارات العامة للري التابعة لقطاع الري إلي 10691، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 بغرض حماية النيل.

وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، إن الوزارة تمكنت من إزالة 11 حالة تعدي على الترع وأملاك الري بمحافظة القليوبية، وإزالتين بدائرة شرق الشرقية، وتنفيذ قرار الإزالة رقم 12 لسنة 2019 بناحية منيحه تفتيش كوم إمبو وتشوين أتربه بجسور نهر النيل، كما تم تنفيذ إزالة المخالفة المحرر عنها محضر رقم 96 لسنة 2020 ببناء حوش من الطوب ومونة الطين بناحية الكشاف مركز إدفو وتمت الإزالة بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة.

وأشار خالد، إلى إزالة 7 مخالفات أحواش من فروع الأشجار داخل المجري المائي تجاه العزبة الكبيرة مركز فوه محافظة كفر الشيخ بمساحه إجمالية قدرها 175 متر مربع بنطاق الإدارة العامة لشمال فرع رشيد.

استمرار تنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية

واكد استمرار الإدارات العامة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية، حيث جارى العمل على تنفيذ 500 متر دبش، و400 متر خرسانة عادية بترعة المكاسر، وإصدار أمر الإسناد لعملية تأهيل ترعة الجنابية اليمني للبحر الخليلي في محافظة القليوبية.

ونوه إلى أن الإدارة العامة لري الإسماعيلية قامت بصب خرسانه مسلحة بطول 75 متر طولي ترعة الشباب، وتم إنشاء 150 متر طولي رمال مثبته بترعة الشباب بشرق البحيرات، وصب 100 متر طولي خرسانه عاديه أعلي دبش مقام بترعة العقارية بشرق البحيرات، وتم عمل خرسانه مسلحة بطول 70 متر طولي بترعة العبور بشرق البحيرات، وإنشاء 150 متر طولي رمال مثبته ترعة العبور، وتم عمل 75 متر طولي بترعة الخواطره بهندسة السويس، و50 متر رمال مثبته ترعة الخواطرة، وصب خرسانه عاديه بطول 30 متر طولي ترعة الجبالي هندسة الإسماعيلية.

اكد استمرار متابعة أنشطة وتنفيذ أعمال التطهيرات على الترع ومخرات السيول ومتابعة تشغيل محطات الري، واستمرار متابعة اعمال التطهيرات للترع بنطاق إدارات الري على مستوى الجمهورية لضمان الجاهزية التامة لاستقبال الأمطار والسيول وامرارها بأمان الى مصباتها.