حملات توعية للمرأة بكفر الشيخ بأهمية المشاركة في انتخابات النواب

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية رئيس المجلس، الدكتورة مايا مرسي، وبإشراف الدكتورة جاكلين بشري، مقرر مناوب فرع المجلس بكفر الشيخ، حملات توعية نهارية وليلية، لحث السيدات على المشاركة في انتخابات مجلس النواب بالمحافظة، ضمن المرحلة الثانية.

وتم خلال الحملات التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ توعية 949 سيدة بأهمية دور المرأة في الإدلاء بصوتها، ومشاركتها في انتخابات مجلس النواب 2020 ،وحث باقي أفراد الأسرة على المشاركة في الانتخابات، من خلال لقاءات تم فيها التواصل بأفراد ومجموعات صغيرة، وتم ذلك من خلال عضوات الفرع والرائدات الريفيات.

وأكدت مقرر مناوب فرع كفر الشيخ على أن الندوات تهدف إلى طرق الأبواب، لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة، على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات والتصويت، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب.

وفي وقت سابق، نظم المجلس حملات توعوية، تضمنت زيارات منزلية ولقاءات بالمواطنين، استهدفت 27 ألف و500 سيد في عدد من القرى بمراكز كفر الشيخ والرياض ودسوق وبيلا ومطوبس وفوه وسيدي سالم وقلين والحامول والبرلس، شارك في الحملات 50 رائدة ريفية، وعدد من المتطوعين، لتوعية السيدات برسائل الحملة.

كما نظم الفرع ندوة توعية بمركز صحة المرأة بكفر الشيخ، استهدفت 25 من المشرفات على الرائدات الصحيات بالإدارات الصحية، للتوعيه بأهمية المشاركة في هذه نتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت مؤخراً، وأهمية واختصاصات المجلس، وشروط الترشح وعدد الأعضاء، والتأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية واﻻحترازية أثناء عملية اﻻقتراع.