نتائج انتخابات النواب في سيدي جابر بالإسكندرية.. "الوليلي" 12 ألف صوت

أعلنت اللجنة العامة بدائرة سيدي جابر في الإسكندرية، أنّ الاقتراع تم في لجنة 137 فرعية، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 496998، فيما كان إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 70776.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 19000، فيما كان إجمالي الأصوات الصحيحة 51767 صوتا، وجاءت نتيجة الفردي بدائرة سيدي جابر، كما يلي:

مجدي الوليلي 21250 صوتا.

أحمد المصري 16225 صوتا.

بسمة حافظ 4954 صوتا.

مصطفى أبو زهرة 8684 صوتا.

أحمد الجزار 3130 صوتا.

ناجح زاخر 2698 صوتا.

محمد الوجاني 6752 صوتا.

مصطفي كريم أحمد 2204 أصوات.

رامي أبو النصر 816 صوتا.

رضا حسن 1076 صوتا.

خالد صديق 1116 صوتا.

طاهر أبو زيد 2565 صوتا.

عصام صلاح الدين 3274 صوتا.

جمال منصور 1675 صوتا.

سمير البطيخي 6759 صوتا.

داليا غبريال 4645 صوتا.

محمد مديح 1060 صوتا.

أحمد رجائي 1531 صوتا.

كريم السيد 912 صوتا.

محمد جمال الدين 1415 صوتا.

بولا ليبب 4433 صوتا.

ممدوح عادل 511 صوتا.

محمد حامد 745 صوتا.

أكرم أبو زيد 2495 صوتا.

محمود الشامي 2102 صوتا.