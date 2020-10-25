محافظ الإسكندرية: لا مشاكل في الانتخابات.. و3 غرف عمليات لإدارتها

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن عدد المواطنين الذين لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب حاليًا، أكثر من 4.67 مليون ناخب، و1160 لجنة فرعية.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب عبر شاشة "DMC"، أن إجراء الانتخابات في ظل أزمة كورونا، جعل المحافظة تستعد لها قبل الانتخابات بنحو شهر، لتجهيز كل اللجان الانتخابية بالإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء من خلال البوابات الإلكترونية والتعقيم وغيرها.

وتابع: "يوم أمس مر بسلام ولا مشاكل لدينا، وغرف العمليات لدينا في المحافظة، عددها ثلاث، وليست غرفة واحدة، في المحافظة والمنطقة الشمالية ومديرية الأمن، ويجرى التنسيق والتواصل بينهم، ولم تحدث أي خروقات أو معوقات تعوق العملية الانتخابية".

وواصل: "ربما كنا نخشى في المحافظة من سوء الأحوال الجوية، إذ أبلغتنا هيئة الأرصاد الجوية من قبل احتمالات سقوط الامطار على مدار يومي الانتخابات ولكن الحمد لله لم يحدث هذا الأمر، وفي التمام الساعة الرابعة والنصف من مساء الأمس سقطت الأمطار لمدة ساعة ونصف على بعض مناطق المحافظة لكن جرى تصريف المياه خلال نصف ساعة، والأمور تسير بسلاسة ويسر إلى الآن، والانتخابات لن تستغرق أكثر من دقيقتين للمواطن الواحد".

وتوافد المواطنون على لجان الانتخابات في المحافظات المختلفة من أجل التصويت في انتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني للانتخابات المرحلة الأولى.

وبدأت اللجان في استقبال الناخبين منذ الدقائق الأولى في فتح اللجان في مختلف محافظات الجمهورية، من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للإداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، يومي السبت والأحد، على أن تعلن النتيجة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم 1 نوفمبر المقبل.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

أما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافق 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4، 5، 6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7 و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية، وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، 6 و7 ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام 7 و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.