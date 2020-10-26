بالفيديو: العطارين فوز الصافي عبدالعال بـ28139 صوت في الإسكندرية

أعلنت اللجنة العامة لدائرة العطارين فى الإسكندرية والتي من المخصص لها مقعد واحد فقط بالبرلمان فوز المرشح الصافي عبد العال بعد حصوله على 28139 ألف صوت.

حيث جاءت النتيجة عدد من الناخبين للحاضرين 75750 ألف عدد الأصوات الصحيحة 44860 ألف عدد الأصوات الباطلة 12890 ألف.

حصل الصافي عبد العال على 38189 صوت انتخابي فيما حصلت ملكه مسعود على 9023 الف صوت وحصل محمد المليجي على 2028 صوت انتخابي.