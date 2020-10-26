محافظ الإسكندرية يُشيد بنسب التصويت: الأمطار الغزيرة لم تمنع الناخبين

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عملية التصويت في اليومين خلال المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2020 تمت بهدوء وتم إغلاق اللجان وبدأ الرصد والتجميع في 6 لجان عامة بعد فرز الأصوات في اللجان الفرعية التي يصل عددها في المحافظة إلى 1160 لجنة فرعية، واطمأن بنفسه على جاهزية اللجان للفرز وتلبية طلبات القضاة المشرفين على الفرز لإنهاء الإجراءات في سهولة ويسر.

وأضاف "الشريف" في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc”، أنه لأول مرة لا يوجد أي خروقات للعملية الانتخابية، مثنيًا على حضور السيدات والفتيات بنسبة أكبر من الرجال والشباب رغم وجود أمطار بعد تحذيرات الهيئة العامة الأرصاد بسقوط الأمطار لمدة ساعة ونصف متواصلة بغزارة لكن هذا لم يمنع المواطنين من الحضور مشيدا بالدور "القوي جدا" للمرأة في الانتخابات مؤخرا.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية على مدار يومين في المرحلة الأولى كانت قوية من سيدات وبنات محافظة قنا رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وسط انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

بينما أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية على مدار يومين في المرحلة الأولى كانت قوية من سيدات وبنات محافظة قنا رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وسط انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحًا أنه سعيد جدا أن يكون محافظ لقنا في هذا التوقيت.

وأضاف "الداودي"، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن محافظة قنا كان تشهد مناوشات قبلية في الماضي ولكن في هذه الانتخابات لم تحدث بل كان الشباب حاضرين من خلال مساعدة المواطنين للتصويت داخل اللجان والتوعية بالوقوف حسب المسافات الآمنة وتوزيع كمامات مجانا لمن يأتي دون كمامات.

وذكر المحافظ أن المحافظة يتنافس فيها 137 مرشح ولم تحدث أي مشكلات تعيق العملية الانتخابية وهذا لا ينفي وجود مشكلات بسيطة، ووجه الشكر إلى رجال الأمن في مديرية أمن قنا الذين قاموا بأدواء واجبهم خلال اليومين على مدار الساعة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة التابعين لإدارة الأزمات.