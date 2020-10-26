فيديو.. مي محمود تحتفل بعد حصولها علي 23222 صوتا في انتخابات الإسكندرية

احتفلت النائبة مى محمود رقم ٦ رمز الكف بحصولها على عدد ٢٣٢٢٢ الف صوت انتخابي وذلك بعد إعلان اللجنة العامة لدائرة المنتزه الدائرة الأولى في الإسكندرية اعلان النتائج المرشحين الفردي.

واستقبل أنصار المرشحة، خروجها من اللجنة العامة بالتصقيف والاحتفال والهتاف وذلك بعد تقدمها في عدد الاصوات الانتخابية .

وتنافس مى محمود المرشحين في الدائرة الأكثر ترشحا على ٤ مقاعد مخصصة للدائرة في مجلس النواب.

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كانت اللجنة العامة أعلنت نتائج المقاعد الفردية لدائرة المنتزه الدائرة الأولى والتى جاءت كالتالي:

النائب أبو العباس تركي 51303 أصوات.

محمد حسين الحمامي 36134 صوتا.

النائب عبدالفتاح يحيى 29384 صوتا.

أشرف سردينه 35597 صوتا.

النائبة مي محمود 23222 صوتا.

مروه التوني 17932 صوتا.

محمد الجمسي 13124 صوتا.

أميره مرسي 5847 صوتا.

هاجر الحسيني السيد 5415 صوتا.

محمد سعد الهواري 14524 صوتا.

هاني الأسيوطي 4927 صوتا.

وليد العتي 5027 صوتا.

عبدالحميد زايد 5691 صوتا.

مصطفى الروينى 8429 صوت

محمد إسماعيل بسيوني سليمان 3506 أصوات.

أحمد البحيري 3721 صوتا.

وائل الطنيخي 4080 صوت.

محمد عبدالعال 4646 صوتا.

إبراهيم محمود 2495 صوتا.

محمد علوه 3915 صوتا.

أحمد فره 1243 صوت

أدهم سعد محمود يوسف 3628 صوتا.

محمد حربي عبادي عيسى 124 صوتا.

احمد نبيل عبدالمنعم محمد رزق 2167 صوتا.

نايل راغب عيسى فرج مصطفى 2000 صوت.

شريف عريف حميدة عبدالله بريك 9640 صوت.