استقرار أسعار الدولار وتباين في سعر العملات الأخري

استقر سعر صرف الدولار في بداية التعاملات اليوم الأثنين، مقابل الجنيه المصري، في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.75 جنيه والشراء 15.65 جنيه.

وسجّل الدولار أعلى سعر للبيع بـ15.76 جنيه في بنك قناة السويس، عودة، المشرق، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، مصر إيران للتنمية، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، مقابل 15.65 جنيه للشراء في قائمة نفس البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية.

وتمثلت البنوك التي تبيع الدولار بأقل سعر، في "مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي المصري، البركة، المصرف المتحد، كريدي أجريكول"، ليباع بـ15.75 جنيه مقابل 15.65 جنيه للشراء.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية "الأوروبية" مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.20 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك، هي: "قناة السويس، بلوم، وعودة، والمشرق، وقطر الوطني، وHsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي ارتفاعا قرشين ليسجل 4.28 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك، هي: "عودة، والمشرق، بلوم، المشرق، وHsbc، والأهلي المصري".

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو ارتفاعا بقيمة 7قروش مقابل الجنيه، وسجل اليورو سعر للبيع بـ18.67 جنيه، في بنك "الأهلي المصري"، وسجل الإسترليني سعر للبيع بـ20.57 جنيه، في بنك "الأهلي المصري".

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنّ التعاملات اليومية شهدت هدوءا، مع توقعات بانتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية بسبب السياحة، وبينها الدولار واليورو "بيعا وشراء"، والدولار نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.