مميزات الطريق الداعم لطريق الفيوم بـ6 أكتوبر.. 3 حارات بطول 30 كم

مشاريع عدة يقترحها عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع القطاع الخاص وبعض الشركات، لتطوير المحاور الرئيسية بمدينة السادس من أكتوبر، وإنشاء محاور جديدة وعدد من الكباري، وذلك في إطار سياسة الدولة نحو مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستهدفة.

حيث سبق وطرح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أعمال تطوير المحاور الرئيسية وإنشاء محاور جديدة، لتسهيل الحركة المرورية، وتلافي التكدسات المرورية على المحاور الرئيسية ضمن الخطة التنموية للمدينة، وأبرز تلك المشاريع طريق الدائري الأوسطي، وطريق الداعم لطريق الفيوم، الذى تكلف حوالى 2 مليار جنيه و418 مليون جنيه، وذلك بسبب مساهمتهم فى خدمة القادمين من وإلى المدينة، بجانب تقليل الزحام المروري، الذى نتج عنه خلال الفترات الماضية، تعطل الطرق وغلقها لوقت طويل، خاصة فى ساعات الذروة من اليوم.

وترصد "الوطن" في السطور التالية معلومات عن كوبري الأوسطي وطريق الداعم لطريق الفيوم، كالتالي:

- تكلف تنفيذه حوالى 2 مليار جنيه و418 مليون جنيه.

- نفذت المشروع شركة سامكو للإنشاءات.

- عبارة عن طريق داعم بطول 11 كيلو مترا على طريق الفيوم.

- يخدم الكوبرى القادم من القاهرة إلى مدينة 6 أكتوبر، بعرض 14.75 متر.

- يضم 3 حارات مرورية بعرض 3.75 متر في اتجاه القادم إلى مدينة السادس من أكتوبر.

- سيتم خلاله ربط تقاطع محور الواحات مع محور الدائري الأوسطي، إذ كان التقاطع قبل التطوير سطحي، ما يسبب في ساعات الذروة.

- تم البدء في إنشائه منذ عامين.

- تم إنشائه عبر مستويين.

- كوبرى مؤدي إلى طريق الواحات.

- أهمية ذلك الكوبري هو حل التقاطع بين الدائري الأوسطي وطريق الواحات، إذ يعد بمثابة الطريق الأوسط الذى يربط بين طريق الفيوم وحتى كوبري 2 المتقاطع، ومكمل حتى نهاية كردون المدينة في الحزام الأخضر.

- إجمالي طوله 30 كم.

- يهدف لتخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، نقل الشاحنات، وربط مدينة السادس من أكتوبر بالمحافظات، والأقاليم المجاورة.