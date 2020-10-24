بريد الوطن.. وجِّه بزيادة سيارات مدينة الشروق يا وزير الإسكان

نعانى نحن سكان مدينة الشروق بالقاهرة من قلة سيارات المينى باص التابعة لجهاز المدينة، والتى تعمل على خط «الشروق - العباسية»، وخاصة فى الصباح، حيث تمتلئ السيارات عن آخرها بالركاب، ولا يستطيع السائق التوقف لالتقاط ركاب جدد، ما يتسبب فى تأخر الموظفين والطلبة والعمال والأهالى عن أشغالهم ومصالحهم، مع الأخذ فى الاعتبار قلة وسائل المواصلات العامة التى تنقل الركاب من وإلى مدينة الشروق، كما تغيب عن السيارات خدمة الـGPS، والتى تم الإعلان عن توفرها فى السيارات، نناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، التدخل لزيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب من مدينة الشروق، وتقليل وقت تقاطرها.

عن الأهالى- محمد طارق

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