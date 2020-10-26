طقس اليوم الاثنين.. مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وحار جنوبا

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية القناة الأولى، حالة طقس اليوم الاثنين؛ إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع وجود شبورة صباحية ورياح معتدلة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري، ومعتدل أيضا على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون طقس اليوم مائلا للحرارة على جنوب سيناء، مع وجود رياح معتدلة، ومعتدلا على شمال الصعيد، وحار على الجنوب.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة: العظمى 30 والصغرى 19

الإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 20

مرسى مطروح: العظمى 27 والصغرى 18

بورسعيد: العظمى 28 والصغرى 21

دمياط: العظمى 28 والصغرى 19

الإسماعيلية: العظمى 31 والصغرى 20

السويس: العظمى 30 والصغرى 21

العريش: العظمى 29 والصغرى 20

طابا: العظمى 31 والصغرى 22

سانت كاترين: العظمى 27 والصغرى 13

شرم الشيخ: العظمى 33 والصغرى 25

الغردقة: العظمى 32 والصغرى 24

الفيوم: العظمى 30 والصغرى 19

بني سويف: العظمى 30 والصغرى 18

المنيا: العظمى 31 والصغرى 16

أسيوط: العظمى 31 والصغرى 16

سوهاج: العظمى 32 والصغرى 18

قنا: العظمى 33 والصغرى 20

الأقصر: العظمى 33 والصغرى 21

أسوان: العظمى 34 والصغرى 21

الوادي الجديد: العظمى 33 والصغرى 18

حلايب: العظمى 30 والصغرى 25