لليوم الثاني على التوالي.. استقرار أسعار الذهب وعيار 18 بــ713 جنيها

لليوم الثاني على التوالي، استقرت أسعار الذهب في نهاية اليوم الأحد 25 أكتوبر، وذلك بسبب إجازة البورصة العالمية التي تساهم في استقرار سعر المشغولات الذهبية بكافة أنواعها في محال الصاغة، ليثبت سعر عيار 18 عند نقطة 713 جنيهًا للجرام.

وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي، وانخفاض سعر الدولار عالميًا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت تراجعًا مقارنة بالتعاملات التي وردت منذ الصباح.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في نهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 949 و951 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 830 و832 جنيهًا، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 711 و713 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و656 جنيهًا.