التنمية المحلية تنعاون مع "الأغذية العالمي" لإنشاء بوابة جيومكانية

أعرب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن تقديره للدعم الذي يقدمه برنامج الأغذية العالمي للعديد من المحافظات، مشيدا بالمساندة المهمة التي قدمها البرنامج عبر صرف منحة مالية قدرها 500 جنيه لنحو 7 آلاف شخص من الأسر الأكثر احتياجا، بقرى محافظات قنا وسوهاج وأسيوط، للتخفيف عليها من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا .

جاء ذلك خلال استقبال شعراوي في مقر الوزارة، منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وآلاء الزهيري مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وهنأ شعراوي، منجستاب هايلي لفوز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بجائزة نوبل للسلام لعام 2020، تقديرا لجهود البرنامج والعاملين بمكاتبه حول العالم في مكافحة الجوع، ومساهماته في تحسين الظروف المواتية للسلام في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

وأشار شعراوي إلى أنّ الوزارة تتعاون مع البرنامج في مشروع إنشاء البوابة الجيومكانية لوزارة التنمية المحلية، والذي يهدف إلى بناء وحدة متطورة للبيانات والمعلومات الجيومكانية لدعم اتخاذ القرار بالوزارة، عبر تجميع وتدقيق وإتاحة خرائط للبنية الأساسية والتحتية والمرافق والنقاط الحيوية الثابتة أو المتغيرات المكانية لدعم جهود الوزارة، في مجالات التنمية بما يخدم المواطنين بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إنّ مشروع آخر يجري التنسيق فيه مع برنامج الأغذية العالمي، خاص بدعم مجتمعات المزراعين وأصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر، والتعاون في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يتم تنفيذها في عدد القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات، ويقدم مشروع دعم الحيازات الصغيرة المقدم من البرنامج ممارسات الزراعة والري الحديث وتوحيد الحيازات وإدارة المخلفات الزراعية والتسويق والرعاية الاجتماعية والمجتمعية للأسر في تلك القرى.

وأشار شعراوي إلى جهود الوزارة للنهوض بالقرى المصرية بالمحافظات، وجعلها قرى نموذجية وخاصة فيما يخص البنية التحتية والصرف الصحي ومياه الشرب وتوفير فرص عمل لأبناء القرى من الشباب والمرأة المعيلة، مشيرا إلى إمكانية التنسيق بين الجانبين في عملية اختيار القرى التي سيعمل بها البرنامج خلال الفترة المقبلة في إطار فكر التنمية المتكاملة الذي تنفذه الوزارة وتحويل القرى إلى قرى نموذجية.

وشدد شعراوي على لهتمام رئيس الجمهورية بالتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية، كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها.

ولفت إلى بحث مشروع إنشاء منصة تجارة إلكترونية تابعة للوزارة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات، ومساعدة بعض القرى التي تتميز بصناعة المنتجات والصناعات اليدوية والتراثية والبيئة، وبينها التكتلات الاقتصادية في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، مثل تكتل "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلي بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج"، إضافة إلى صناعات الحرير والنحاس والمنسوجات والخزف والسجاد والفخار وغيرها من المنتجابت التراثية واليدوية والبيئية، التي تتميز بها المحافظات، والمساعدة في عملية الترويج والتسويق لتلك المنتجات داخليا وخارجيا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، والتنسيق مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال التسويق عبر الإنترنت.

وأكد شعراوي، تركيز الوزارة على دعم التكتلات الاقتصادية فى محافظات الصعيد لخلق فرص عمل وتحسين مستوى وجودة المنتجات التي تصنعها تلك التكتلات والتسويق لها وتوفير برامج التدريب، وبينها صناعة الحرير الطبيعي وأهمية توفير المادة الخام من خلال الزراعة، لافتا إلى المشروع الذي تنفذه حاليا محافظة الوادي الجديد لإنتاج الحرير الطبيعي وتربية دودة القز.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى توجيه الرئيس السيسي بالاهتمام بإيجاد فرص عمل بالصعيد، خاصة في الصناعات كثيفة العمالة والتكتلات الاقتصادية بالصعيد، بما يساعد في تحسين مستوى دخل المواطنين والأسر الفقيرة.

من جانبه، أعرب منجستاب هايلي عن تقديره للدور الذس يمكن أن تلعبه وزارة التنمية المحلية لدعم تنفيذ مشروعات برنامج الأغذية العالمي بالمحافظات المصرية، خاصة في إطار التنسيق بين البرنامج ووزارة التعاون الدولي خلال الفترة الحالية، لتطوير عدد من القرى بالمحافظات، كما أشاد هايلي بدور الوزارة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالمحافظات، مؤكدا أنّ الشراكة مع وزارة التنمية المحلية مهمة جدا للبرنامج خلال الفترة الحالية.

وقدّم مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، عرضا لآخر مستجدات المشروعات التي يقوم البرنامج بتنفيذها على أرض المحافظات حاليا، خاصة برامج تمكين المرأة والشباب ودعم صغار المزارعين وزيادة الناتج الزراعي عن طريق توحيد الحيازات، وتقديم الدعم الفني لهم، لافتا إلى أنّ البرنامج يعمل على كل فئات الأسرة في القرى من المزارع وزوجته وأبنائه لخلق فرص عمل وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وعرض منجستاب هايلي لمعايير اختيار القرى وورش العمل التي نظمها البرنامج فى محافظة الأقصر، بالاشتراك مع وزارتي التخطيط والزراعة والمحافظة، إذ جرى اختيار القرى وفقاً للمعايير التي وضعتها الورشة، وما تم التوصل إليه والمتوافقة مع معايير اختيار قرى حياة كريمة.

وأشار هايلي إلى أنّه من المقرر أن ينفذ البرنامج مشروعات في 60 قرية جديدة بـ5 محافظات بالصعيد: أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط، بتمويل من الحكومة الهولندية والجهات المعنية المصرية عبر تقديم الدعم للمزارعين لتوحيد الحيازات للأراضي الزراعية الصغيرة واستخدام أساليب الري الحديث بعد النجاح الذي حققه هذا المشروع في 60 قرية بالمرحلة الأولى ورغبة المزراعين في عدد كبير من القرى للاستفادة منه، وفقا للمعايير التي وضعتها وزارة الزراعة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وأشار إلى أنّ الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة ومحددة عن المطلوب لتنمية بلاده، ووعي القيادة السياسية المصرية بمتطلبات العمل والتنمية التى يجب أن تشمل المرأة والشباب ودعم بناء القدرات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهي القواعد التي حددها الرئيس السيسي خلال لقائه المدير التنفيذي للبرنامج، حيث تعد تلك القواعد نسقا لا يفيد مصر فقط ولكن القارة الأفريقية ودول العالم النامي بصفة عامة.