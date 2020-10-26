مكرم وجمعة يوقعان بروتوكولا لمكافحة الهجرة غير الشرعية اليوم

توقع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بروتوكولا بشأن التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال مبادرة مراكب النجاة، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم ديسمبر 2019، وجرى تكليفه لها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل "مراكب النجاة"؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

و"مراكب النجاة" مبادرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبدأت وزارة الهجرة، زيارة للمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وجرى زيارة 4 محافظات الغربية والبحيرة والفيوم والمنيا للحديث مع المواطنين والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة "مراكب النجاة"، مع شرائح مختلفة من المواطنين، سواء القصر أو المرأة.

وتعمل الوزارة دائمًا على توعية السيدات، وتحاول شرح ماذا يحدث للشباب أو أي مواطن عند السفر بطريقة غير شرعية إلى الخارج، كما تتعامل من خلال المبادرة على العمل مع الشباب، وتوعيته بأنّه يمكن الاستفادة من الأموال التي يدفعها من أجل السفر بطريقة غير شرعية، هن طريق عمل مشروع صغير بدعم مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعكفت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على وضع استراتيجية متكاملة تتضمن رؤية ورسالة وأهداف الوزارة لتفعيل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، تتضمن توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، التي تضمن الحقوق القانونية كافة، مع توفير البدائل الإيجابية، من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب، بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.