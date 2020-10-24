في 10 نقاط.. كيف حاربت الحكومة المصرية الهجرة غير الشرعية؟

تهتم وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بتوعية الأسرة المصرية ضد أخطار الهجرة غير الشرعية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالشباب من ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع باعتبارهم عنصر لا يتجزأ من المجتمع ونسيج الوطن، ويرصد التقرير التالي ما تم تنفيذه لمكافحة الهجرة غير الشرعية:

* تم تنفيذ توعية عدد 400 شاب بإجمالي عدد 16 دورة توعية لخريجي التعليم الفني الفندقي والتعليم الصناعي في محافظتي الفيوم والغربية، ضمن بروتوكولي تعاون مع المعهد القومي للإدارة ومؤسسة مصر الخير ومحافظة الغربية.

* تم تنفيذ توعية عدد 1800 من الأمهات والقصر بإجمالى عدد (30) دورة توعية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمة الدولية للهجرة بعدد (7) قرى وعدد (1) مركز أبنوب بمحافظة أسيوط ، ضمن برنامج توعية و تشغيل الشباب للحد من الهجرة غير الشرعية

* تم تنفيذ توعية عدد (1000) شاب بإجمالى عدد (41) دورة توعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية فى عدد (7) محافظات

* تم تنفيذ توعية عدد 304 من الشباب بإجمالي عدد ( 12 ) دورة توعية في مدارس التعليم الفني للصف الأول والثاني والثالث الثانوي من مراحل التعليم الفني في ( 3 ) محافظات

* تم تنفيذ توعية وإرشاد عدد (150) مدرس من مدرسى التعليم الفنى بإجمالى عدد (6) دورات توعية و إرشاد فى عدد (3) محافظات ممثلة فى:-

* تم تنفيذ توعية عدد (335) من الشباب مقبوض عليهم هجرة غير شرعية ، عبر منفذ السلوم تسلل عبر الحدود بإجمالي عدد (14) دورة توعية بالتعاون مع هيئة عمليات القوات المسلحة والآمانة العامة بوزارة الدفاع.

* تم تنفيذ توعية عدد (75) شابا بإجمالي عدد (3) دورات توعية للشباب من أبناء الكنيسة.

* تم تنفيذ توعية عدد (75) من الشباب ذوي الإحتياجات الخاصة من متحدي الإعاقة بإجمالى عدد (3) دورات توعية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

* تم تنفيذ توعية عدد (575) أما وقاصرا بإجمالى عدد (23) دورة توعية فى عدد (3) محافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

* تم تنفيذ توعية عدد (3275) شابا من طلاب التعليم الفني بإجمالى عدد (131) دورة توعية فى عدد (7) محافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح.