وزيرة الهجرة عن قطع لسان طبيبة مصرية بالكويت: "محصلش كانت خناقة عادية"

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر ضمن الوسائل التي يعبر بها المصريون عن المشكلات التي يمرون بها.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن مقدمة برنامج "الحقيقة"، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "نحن في الوزارة نتابع مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعات الواتس آب، ونتفاعل مع كل الوسائل الإلكترونية الحديثة، باعتبارها مصدر معلومات لنا".

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن منصات التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، ويجب التأكد من المعلومات المتداولة عليها: "لهذا عندما ظهرت القصة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقطع لسان طبيبة مصرية في الكويت وبعض الهتافات والنداءات لنا وللإعلام المصري وسفيرنا بالكويت، فإننا تحركنا للتحقق من الذي جرى تداوله".

وأوضحت: "لهذا كله كان هناك اتصال هاتفي بشكل سريع مع القنصل المصري العام في الكويت، وأحييه على إفادتي بكل ما يتعلق بهذا الموضوع، والتأكد والتحقق من أنه كان خناقة عادية".

وأردفت أن الطبيبة المصرية تعمل في مستوصف، وكان هناك عدد كبير من الحضور للخضوع للكشف، فحصلت مشادة كلامية مع مواطن كويتي آخر، ولم يتم قطع لسانها، وأي شيء من هذا الموضوع جرى تضخيمه: "القنصل العام أكد لي أن الطبيبة حررت محضرًا في المخفر، وهو ما فعله المواطن الكويتي الآخر أيضًا، وذهبت إلى بيتها".

وفي سياق متصل بالانتخابات البرلمانية، وجهت وزيرة الدولة للهجرة التحية للمصريين في الخارج على المشاركة فيها بأعداد كبيرة: "في الوقت الذي نحشد فيه ونشجع المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، نجد قصة تشد الانتباه وتثير الأحاسيس والمشاعر تجاه الدولة ومسؤوليها مع نداءات وشعارات، وبالتالي كان لا بد أن نتصدى لكل ما يتم تداوله بطريقة غير صحيحة".