"التضامن" تصدر معايير الجودة لـ1300 دار رعاية: نهدف تحسين المنظومة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تستهدف تحسين منظومة الرعاية بأكملها سواء لأطفال بلا مأوى أو سيدات و كبار بلا مأوى.

وأضافت وزيرة التضامن، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة أصدرت معايير الجودة لـ1300 دور رعاية، في إطار حماية ورعاية من هم بلا مأوى داخل دور الرعاية.

وأكدت التضامن أن مؤسسات الرعاية تتنوع ما بين 516 دار أيتام على مستوى الجمهورية، و172 دارًا للمسنين، و18 دارًا لكبار السن بلا مأوى، و8 مراكز لاستضافة المرأة، و132 دارًا للمغتربات، و2065 مؤسسة للدفاع الاجتماعي، و11 ألف حضانة نهارية.

11 ألفًا و500 طفل بالأسر البديلة

وأشارت، إلى أنَّ عدد الأطفال الموجودين بالأسر البديلة داخل نطاق الجمهورية 11 ألفًا و500 طفل، إضافة إلى 119 طفلًا بالأسر البديلة خارج البلد، تتم متابعتهم من خلال الخارجية المصرية.

دمج 24 ألف حالة طفل من الشارع في 13 محافظة

من جانبه قال حسنى يوسف مدير المشروع القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، إنه تم دمج 24 ألف حالة طفل من الشارع في 13 محافظة، بخلاف دمج 420 حالة من الكبار بلا مأوى بالشارع.

وأضاف يوسف، لـ"الوطن"، أن البرنامج يعمل مع الأطفال بلا مأوى فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى المحافظات التى بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، بورسعيد".

وأشار إلى أن البرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال فى وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون أعمالا بسيطة مثل بيع المناديل أو الورد وخلافه، بجانب المتواجدين مع أسرهم فى الشارع، مشددا على أن الهدف هو إعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيوائهم إما فى مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم.