تعاون مشترك بين DJI وفريق مرسيدس EQ في سباقات Formula E

أعلنت شركة DJI المتخصصة في صناعة كاميرات الأكشن أنها ستقوم بتزويد فريق Mercedes-Benz EQ Formula E بأحدث الصور الجوية وتكنولوجيا الكاميرا الإبداعية لتقريب عشاق السباق من الأحداث داخل وخارج المضمار DJI.

وتعتبر الشركة هي الرائدة عالميًا في مجال الطائرات المدنية بدون طيار وتكنولوجيا التصوير الجوي، وتكرس الشركة جهودها لجعل معدات ومنصات التصوير الجوي وصناعة الأفلام أكثر سهولة وموثوقية وأسهل في الاستخدام للمبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، تمتد منتجات DJI العالمية حاليًا عبر الأمريكتين وأوروبا وآسيا، وقد تم اختيار منتجاتها وحلولها الثورية من قبل العملاء في أكثر من 100 دولة للتطبيقات في صناعة الأفلام والبناء والتفتيش والاستجابة للطوارئ والزراعة والحفظ والعديد من، لتصبح المورد الرسمي للفريق لفريق Mercedes-Benz EQ Formula E

تعد DJI ، أحدث مورد رسمي لفريق Mercedes-Benz EQ Formula E، الخيار الأول للتصوير الجوي وتكنولوجيا الكاميرا الإبداعية في جميع أنحاء العالم، وسيستخدم فريق Mercedes-Benz EQ Formula E مجموعة واسعة من منتجات DJI الهوائية والمحمولة لتقريب المشجعين أكثر من الحدث من خلال المحتوى الرقمي داخل الحلبة وخارجه، بدافع من الشغف بالابتكار المستمر، وستقدم الشركتان منتجات ثورية في سباقات الفورمولا إي.

قال إيان جيمس، مدير الفريق، "في محادثاتنا مع DJI، اكتشفنا قريبًا أننا نتشارك نفس القيم، وتسعى DJI باستمرار لتطوير أفكار جديدة لتقنياتها من أجل توسيع حدود ما هو ممكن تقنيًا، وهذا هو بالضبط ما نفعله في Formula E، ونحن نتطلع إلى العمل مع DJI والقدرة على نشر تقنياتهم المتقدمة وخبراتهم الإبداعية في بيئة Formula E".

ويستخدم فريق Mercedes-Benz EQ Formula E منتجات DJI مثل كاميرا DJI Action، التي توفر أوضاع الكاميرا المتعددة لكاميرا DJI Action تنوعًا للمستخدم، كما أن التصميم المتين والقوي يسمح بالتقاط لقطات سلسة بدقة 4k في بعض أكثر البيئات التقنية صعوبة.