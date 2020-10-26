"مرصد كوفيد": الدولة اتخذت 420 إجراءً لمواجهة فيروس كورونا منذ فبراير

تواصل الحكومة المصرية حربها على فيروس كورونا؛ لمنعه من الانتشار بين المواطنين، وعلمت "الوطن" أن إجراءات الدولة لمواجهة الآثار المترتبة على الفيروس، قارب 420 إجراءً، منذ 24 فبراير الماضي، في إطار جهودها للحد من انتشاره.

وبحسب "مرصد كوفيد 19" الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على موقعها الإلكتروني، فإن الإجراءات صدَرت عن 75 جهة مسؤولة للقطاعات الأكثر تضررا، وتستهدف "الأسر الأكثر احتياجا، والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، والمرأة، والأسرة المصرية، والشباب، والعاملين بالقطاع العام، والطلاب، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمصريين العالقين بالخارج".

وتضمنت الإجراءات توزيع 40 طنًا من المواد الغذائية على 4 آلاف أسرة بمدينتي "بشائر الخير 1" و"بشائر الخير 2" بمحافظة الإسكندرية، ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة"، والمتضمنة توزيع 500 طن من المواد الغذائية، و36 طنا من الدواجن على مستحقيها في 19 محافظة هي: "الأقصر، والجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، وقنا، وسوهاج، ودمياط، ومطروح، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، والوادي الجديد، وأسيوط، والمنيا، والشرقية".

كما تضمنت الإجراءات توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل، وتشمل 40 جهازا تنفس صناعي، و300 ألف كمامة جراحية، ونحو نصف مليون "كمامة N95" و16 ألف بدلة عزل، و10 آلاف لتر مطهرات بالإضافة إلى 300 ألف عبوة قفازات طبية.

واتخذت وزارة التخطيط، جملة من الإجراءات الاحترازية والداعمة لقطاعات الاقتصاد المصري، بهدف الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي مرتفعة، ودفع عجلة الإنتاج والمضي في تنفيذ المشروعات المدرجة بخطة عام 2020.

وكثفت الحكومة المصرية جهودها باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تستهدف مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وتنوعت حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشمل الجوانب المالية والنقدية، فضلاً عن مساندة القطاعات المتضررة؛ وفي مقدمتها قطاعات الصحة والسياحة والطيران والسفر.

كما حرصت الدولة على أن تكون هذه الإجراءات وفقا لمنظور شامل يأخذ بعين الاعتبار كل فئات المجتمع من المواطنين، والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، ومجتمع الأعمال إلى جانب أبناء مصر في الخارج.