"التخطيط" تبرز المقومات الاقتصادية لـ"سوهاج" بعد زيارة الوزراء لها

سلطت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على محافظة سوهاج، في أعقاب زيارة الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، ومحمود شعراوي، وأشرف صبحي، ونيفين القباج، وزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، على الترتيب، أمس، إلى المحافظة، لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

وقالت وزراة التخطيط، إن محافظة سوهاج، إحدى محافظات إقليم جنوب الصعيد، وتعتبر من أكبر محافظاته، وتقع فى منتصف المسافة بين القاهرة وأسوان بمسافة 467 كم، ويعتبر النشاط الزراعي أساس الهيكل الاقتصادي لها، وتبلغ المساحة المنزرعة 296 ألف فدانا، وتشتهر بزراعة القمح والقطن والذرة الشامية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن محافظة سوهاج تساهم في النشاط الصناعي، من خلال عدد من الصناعات الغذائية، وصناعة الغزل والنسيج، وبعض الحرف كصناعة الأثاث والنسيج اليدوي والسجاد والكليم، ويتواجد على أرضها 4 مناطق صناعية، هي: "المنطقة الصناعية بحى الكوثر 600 فدان، المنطقة الصناعية غرب طهطا 911 فدانا، المنطقة الصناعية بالأحايوه شرق 250 فدان، المنطقة الصناعية بغرب جرجا 1086 فدانا".

وتابعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "كما يتواجد أيضًا مشروع المجمع الصناعي للصناعات الصغيرة على مساحة 58 فدانا بمنطقة الكوثر الصناعية، ويتكون من 720 وحدة إنتاجية"، مشيرة إلى أنها تمتاز بتنوع مناطق الجذب السياحي بها، بين القديم والحديث، ومن أشهرها: "ابيدوس، تضم معبد سيتي الأول، الوحيد المسقوف بأكمله في مصر، وأخميم، واتريبس، وقرية الكوثر السياحية".

جدير بالذكر، أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شهدت أمس، افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، التي شملت افتتاح وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وافتتاح مدرسة ومركز شباب قرية عرب بخواج بمركز طهطا، علاوة على افتتاح مركز شباب قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا، والوحدة الصحية بالقرية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه في إطار توجهات خطة عام (2020/2021)، بشأن دمج البعد الاجتماعي في المشروعات الاستثمارية، فمن المستهدف تنفيذ المشروع في حوالي 50 قرية، تتبع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، باعتمادات تقترب من 500 مليون جنيه، في 6 محافظات (أسيوط، والأقصر، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وقنا).

ومن المقرر، استهداف تأهيل وتبطين ترع بأطوال تصل إلى 3.845 آلاف كم، وتم بالفعل التعاقد على التنفيذ لأطوال 3.416 كم في 19 محافظة: (أسوان، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والجيزة، والفيوم، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والإسماعيلية، والدقهلية، والبحيرة، ودمياط، والإسكندرية، وكفرالشيخ، والقاهرة).