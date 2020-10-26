"القليوبية": تحصيل مليار و27 مليون جنيه من 182 ألف طلب "تصالح بناء"

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي سلمت من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد "الهجان"، أن عدد طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، بلغ أمس الأحد، 1413، ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التي استقبلت من المواطنين حتى الآن، 182 ألفا و286 طلبا تصالح، بقيمة تحصيل مليارا و27 مليونا و422 ألف جنيه.

وشكّل المحافظ في وقت سابق، لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة، من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي، التي لا تتناسب قيم التصالح التي أقرت بصفة عامة عليهم؛ لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظرا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

وأوضح "الهجان" أن التخفيض في أسعار متر التصالح، وصل إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمباني محل طلبات التصالح وموقعها، فضلا عن التخفيضات التي أقرت بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المباني السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض، بنسبة 25% من القيمة المقدرة على الطلبات كافة في حالة سداد كامل القيمة.