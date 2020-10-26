بروتوكول بين "التموين والبترول والتنمية المحلية" لتوصيل الغاز للمخابز

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين الثلاث وزارات لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المخابز البلدية.

وقع البروتوكول الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وأحمد يوسف منصور نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هذا البروتوكول يأتي تفعيلا لتوجه الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود ترشيداً لاستخدام السولار وتحقيقا للاستفادة المثلى من الغاز الطبيعى كمورد طبيعى متوفر فضلا عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة من خلال خفض مخصصات الدعم الموجه لرغيف الخبز وذلك باستخدام الغاز الطبيعى كوقود بالمخابز البلدية محل السولار.

وأوضح أنه سيجرى تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تضم المخابز البلدية التي تستخدم السولار كوقود وتقع بالمناطق التي تخدمها شبكات الغاز الطبيعى وعددها 5625 مخبز بلدى يتم توصيلها خلال 6 شهور من أصل 20 ألف مخبز مستهدفة على مدار المشروع، وتضم المرحلة الثانية المخابز التي تستخدم السولار وليست قريبة من شبكات الغاز الطبيعى، وسيجرى توصيلها من خلال التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية وجهود التوسع في استهداف المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة.

وأضاف ان هذا المشروع يعد مشروعا قوميا يسهم في عمل نقلة نوعية ويؤدي للاستمرار فى خفض استهلاك السولار الذي شهدته البلاد مؤخرا بالرغم من الزيادة السكانية وزيادة النمو، موضحا أن ذلك يأتي نتيجة لتصحيح هيكل اسعار الوقود والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء محل السولار كما أن التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ساهم كذلك في ترشيد معدلات استهلاك البوتاجاز.

وأاكد الملا أنه تم تشكيل لجنة وزارية ثلاثية لمتابعة المشروع دوريا وتذليل أي تحديات وضمان الانتهاء في التوقيت الزمني المحدد، مشيرا إلى أن اللجان الفرعية من الوزارات الثلاث ستعمل على المتابعة الميدانية والمتواصلة لإنجاز المشروع داخل المحافظات والتوافق مع البرنامج الزمني المحدد.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا المشروع سيحقق مزايا كبيرة على المستويين البيئي والاقتصادى في ظل الفارق الكبير بين سعر السولار والغاز الطبيعى الذي يعد كذلك أنظف أنواع الوقود المستخدم، وسيساعد على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة والتكلفة الاقتصادية لقطاع المخابز واستدامة تأمين احتياجاتها من الوقود.

وشدد مصيلحي على الإسراع بخطوات التنفيذ للمرحلة الأولى وتجهيز كافة المتطلبات اللازمة للبدء بما يضمن انتهاء المشروع في التوقيت المحدد.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن هذا المشروع يأتي استكمالا لسياسة الدولة في التوجه نحو الطاقة النظيفة، مشيرا إلى الخطوات المتخذة في مجال تحويل أوتوبيسات النقل العام من السولار إلى الغاز بواقع 3500 أتوبيس بالقاهرة على عدة مراحل وجاري العمل للتنفيذ في الإسكندرية.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات خاصة بتنفيذ الأعمال المطلوبة، خاصة استخراج التصاريح اللازمة للحفر وإعادة الشئ لأصله لضمان إعادة أي مناطق سيتم العمل بها فى إطار البرتوكول إلى حالتها الأولى بعد الانتهاء من أعمال الحفر اللازمة حفاظاً على أي استثمارات قد تم إنفاقها من موازنة الدولة فى هذا الشأن.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم توجيه المحافظات بالإسراع فى استخراج التصاريح اللازمة لعمليات الحفر والأعمال الإنشائية الأخرى الخاصة بتنفيذ البرتوكول على أرض الواقع للانتهاء من عمليات التركيبات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ البرتوكول.