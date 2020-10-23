الحكومة ترد على أنباء حذف أصحاب معاش تكافل وكرامة من التموين

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن حذف مستحقي معاش تكافل وكرامة من البطاقات التموينية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف أي من مستحقي معاش تكافل وكرامة من البطاقات التموينية، موضحةً أنه جرى إصدار بطاقات تموينية جديدة لنحو 50 ألف أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في يوليو الماضي، ليصل إجمالي عدد البطاقات التموينية للمستفيدين من البرنامج إلى150 ألف بطاقة، مُشددةً على تقديم الدعم لجميع الأسر المستحقة دون استبعاد أي منها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

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3 ملايين و600 ألف مستفيد من معاش تكافل وكرامة

وفي سياق متصل، بلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة خلال العام الجاري نحو 3 ملايين و600 ألف مستفيد، كما جرى إضافة 75 ألف أسرة استفادت من تكافل وكرامة منذ بدء أزمة فيروس كورونا، ومن المستهدف وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة دون تحمل الدولة أعباء إضافية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي وتبادل البيانات والمعلومات مع كل الجهات الحكومية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

وأكدت وزارة التضامن الإجتماعي أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطني تماما ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام 2015 حتى الآن، يتضمن البرنامج وجود قاعدة بيانات مقيد بها 8.1 ملايين أسرة تضم أكثر من 31 مليون مواطن.

ويوجه 52 % من الدعم النقدي يوجه للفئات غير القادرة على العمل حيث يوجه 27% من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و12.5 % للمرأة المعيلة والمطلقات، و10.5% للمسنين لمن فوق 65 سنة و1.5% للأيتام.