خبير بيئي يوضح سبب هجوم القرش على 3 زوار بجنوب سيناء: سوء تصرف

حادثة جديدة شهدتها منطقة محمية رأس محمد بجنوب سيناء، أعلنت عنها وزارة البيئة، أمس، تتمثل في هجوم إحدى أسماك القرش على 3 زوار، ما تسبب في إصابتهم، ونقلهم إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وفي الوقت نفسه أغلقت الوزارة محيط الحادث بالمحمية، ومنعت أنشطة الغوص لمدة 48 ساعة، كإجراء احترازي، لمنع تكرار الحادث، والتيقن من أنها ليست سلسلة من الهجمات.

ويقول وحيد إمام، أستاذ علوم البيئة البحرية، إن وجود أسماك القرش في شواطئ البحر الأحمر أمر طبيعي لكن مهاجمتها لأشخاص ومحاولة افتراسهم غير طبيعي، نظراً لأن سمكة القرش لا تهاجم أي إنسان إلا في حالة وجود سلوك بشري خاطئ أثارها ودفعها إلى شن هجمة على من حولها، بحد تعبيره.

وحيد: القرش لا تهاجم أي إنسان إلا في حالة وجود سلوك بشري خاطئ

ويشير "وحيد" إلى أن هجوم سمكة القرش على 3 زوار ربما يرجع سببه لـ3 أمور، إما أن السمكة تعاني من وجود خلل في مركز الاتزان الخاص بها والذي يساعدها على توجيه نفسها لأماكنها، ما أدى إلى مهاجتها للأشخاص بشكل خاطئ، أو أن تم محاولة اصطياد أسماك بالقرب من مناطق تواجدها، أما السبب الثالث الذي ربما كان دافعاً لحدوث تلك الواقعة إلقاء أحد مركبات الشحن النفايات والحيوانات النافقة في المياه.

ويضيف: "التصرفات غير المنضبطة هي السبب الرئيسي وراء هذه النوعية من الحوادث، قبل عدة سنوات قامت إحدى مركبات الشحن بإلقاء نفايات في المياه في نفس منطقة تواجد شاب، ما أدي لجذب القرش نحوه ومهاجمته له، فآخر شيء يفكر فيه سمكة القرش هو افتراس شخص ومهاجمته إلا في حالة إحساسها بالخوف".

إرشادات عدة يوضحها "وحيد" في حالة ظهور سمكة القرش بالشاطئ، أهمها السماح له بالتحرك والتصرف بشكل طبيعي دون إظهار أي خوف، بجانب عدم مضايقته أو محاولة تغيير مساره تجنباً لحدوث أي هجوم من ناحيته، لافتاً إلى أن خطورة سمكة القرش تتمثل فى عدم شعورها بالأمان، ما يدفها للافتراس لحماية نفسها.

ويقول مجدى علام، أمين عام اتحاد البيئة العرب، إن هجوم القرش على زوار محمية رأس محمد بجنوب سيناء سببه سوء تصرفاتهم، إذ يقوم البعض بالغوص في عمق البحر، وهو المكان المخصص لأسماك القرش، ما يجعلهم يشعرون بالخوف ويظنون بإنهم سيقومون بإيذائهم.

ويوضح "علام" ضرورة حمايات الكائنات البحرية وعدم التعرض لها، والاكتفاء بالغوص في الأماكن المسموع بها تجنباً لتكرار تلك الحوادث