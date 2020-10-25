"سياحة جنوب سيناء" ترصد مخالفات بمراكز الغوض والأنشطة البحرية

شكل قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار عدداً من اللجان، للمرور والتفتيش على مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار على المنشآت السياحية والفندقية ومراكز الغوص والانشطة البحرية، لمتابعة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأجرت اللجان جولة تفقدية بالمدن السياحية في جنوب سيناء، اليوم الأحد، استهدفت 50 مركز غوص، و49 مركز أنشطة بحرية، وقالت سامية سامي، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، في بيان اليوم، إن اللجنة وجهت 9 إنذارات لمراكز غوص وأنشطة بحرية، لحثهم على سرعة إنهاء اجراءات تجديد التراخيص، كما لاحظت غلق 22 مركز عوض ومراكز أنشطة بحرية، تأثراَ بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن اللجنة قامت، خلال عملية التفتيش والفحص، برصد عدد من الكيانات غير الشرعية لمراكز غوص ومراكز أنشطة بحرية، والتي تزاول النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والأثار، ويجري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

وتابعت رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن اللجان رصدت أيضاً عدداً من الممارسات الخاطئة للأنشطة البحرية "السنوركل والغوص".

وأشارت إلى أن هذه الحملة التفتيشية تعد استكمالًا لجهود القطاع لمتابعة مدى التزام مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.