"القوى العاملة" و"الأغذية العالمي" يطلقان برنامج العمل المشترك

التقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة ، منجستاب هايلي، الممثل المقيم ومدير مكتب القاهرة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمي، لبحث وتعزيز سبل التعاون بين الجهتين فى المشروعات المشتركة والتى تهتم بتمكين المرأة وتشغيل الشباب ودعم صغار المزارعين وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول الأفريقية ، وإطلاق برنامج العمل المشترك.

فى مستهل اللقاء رحب الوزير بمجالات التعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة فى الفترات السابقة والتي كان له مردود إيجابي فى كافة البرامج المشتركة ، مشيرا إلى أن الوزارة ترحب بعودة التعاون مرة أخرى بعد توقف فترة طويلة بسبب جائحة كورونا ، خاصة وأن المنظمة كانت داعمة للعمالة غير المنتظمة خلال هذه الجائحة ، مشيدا بجهود المنظمة فى المشروعات المشتركة التي تحظى باهتمام الحكومة المصرية ، والتي تحقق نتائج إيجابية في عمل البرامج التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم الفعلية .

وأكد سعفان ضرورة تحقيق الاستدامة الفعلية في أي برنامج يتم العمل فيه ، فضلا عن بناء قواعد بيانات عن كل الفئات التى يخدمها البرنامج بما يسهل تقديم الخدمات لها ويحقق المتابعة المستقبلية التي تخدم الأجيال القادمة وتعمل على تحديد القطاعات الأولي بالخدمة ، والفئات الأكثر إستحقاقاً فى الدولة المصرية .

وأشار إلي أن الوزارة فاعلة فى كافة الأنشطة التى تقوم بها المنظمة مع الجهات الأخري سواء فى مجالات تمكين المرأة أو عمالة الأطفال أو قضايا النوع والدمج الاجتماعي وقضايا الأشخاص ذوي الهمم باعتبارها الجهة الرئيسية فى التعامل مع كل تلك القضايا والعمل على توفير أوجه الرعاية اللازمة لها ، مع إتاحة الفرصة أمام أى جهة للتعاون فى تلك الأمور.

وأكد أن هناك متابعة لحظية لأى برنامج أو مشروع تعمل فيه الوزارة بشكل دوري ، بما يحقق نجاحات على أرض الواقع ويحقق الإنضباط فى الآداء .

وأثنى الوزير علي برامج تشغيل الشباب ومساعدة المرأة والأسر الأكثر احتياجًا، موجها بسرعة تحديد مجموعة عمل من الجانبين للقيام بتحديد الأعمال التي سيتم العمل المشترك فيها بين الوزارة والمنظمة، ورفع التقارير أولا بأول للوقوف على التطورات اللحظية في كافة المشاريع .

من جانبه قدم هايلي الشكر والتقدير للوزير على الاستقبال، مؤكداً الصداقة التى تجمع فيما بين الوزارة والمنظمة ، مشيدا بجهود الوزير فى إنجاح ذلك التعاون المثمر ، من خلال تحديد نقاط الاهتمام للبدء بالعمل ، مع توفير كافة الآليات اللازمة للتنفيذ ، واقتراح أساليب جديدة من شأنها وضع خطط للعمل تحقق الأهداف التى نسعى إليها .

وأوضح هايلي أن مكتب القاهرة يسعى خلال الفترة المقبلة، إلى العمل من أجل تنفيذ بعض البرامج ومجالات التعاون الواعدة، ويأتي في مقدمتها المجالات الأربعة التي تم الاتفاق عليها خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وهي مجالات توظيف الشباب، وتمكين المرأة، ومساعدة الأسر الفقيرة، ومشاركة الخبرات مع الدول الأفريقية.

ولفت أن وزارة القوى العاملة هي الشريك الأساسي فى تحقيق تلك النقاط وأى برنامج يخص المنظمة ، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية ، والزراعة والتضامن الاجتماعي ، مبديا الاستعداد لدعم أى برنامج تعمل به الوزارة من خلال تقديم تقارير للمنظمة بآليات العمل والمطلوب تحقيقه خاصة فى مجالات نظم المعلومات .

وقال : إن المنظمة قامت بإنشاء مركز الأقصر لنشر المعرفة بهدف نشر المعلومات والتجارب المصرية الناجحة، فضلا عن إقامة ورش عمل متنوعة المجالات ، مشيرا إلى أن اختيار مدينة الأقصر وقع لأنها ترمز للحضارة بالنسبة للقارة الأفريقية ، وأنه يمكن استغلال هذا المركز في نشر تجارب وزارة القوي العاملة الناجحة .

وعقب الوزير بمثال على تلك التجارب الناجحة التي حققتها الوزارة في مجال التدريب بوحدات التدريب المتنقلة التي أطلقتها الوزارة في 13 محافظة تجوب القرى والنجوع لتسهيل الحصول على عملية التدريب للشباب في 3 مجالات هم : السباكة ، والكهرباء، والتفصيل والخياطة ، مؤكدا أنها حققت نتائج إيجابية كبيرة ،وأن هذه التجربة سوف تعمم في باقى المحافظات من خلال إطلاق 44 وحدة تدريب أخرى يجري تجهيزها من خلال ورشة الوزارة .

فى ختام اللقاء أهدى الوزير هدية تذكارية لمدير مكتب المنظمة تعبر عن العلاقة الطيبة بين الوزارة والمنظمة ، متمنياً النجاح والتوفيق للجهود التى يتم بذلها فى الفترة القادمة والتعاون بين الجهتين .

حضر اللقاء من جانب الوزارة آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزارة ، ومن جانب المنظمة آلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية.