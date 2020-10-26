نائب يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية للاستفادة من أصول الدولة

طالب أحمد حلمي الشريف عضو مجلس النواب، الحكومة، بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لصندوق مصر السيادي، بالتركيز في آلية عمله على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة من خلال تصور علمي، لطرح أفضل البدائل لإعادة توظيف تلك الأصول لتحقيق الاستفادة المثلى والإدارة الناجحة والعائد الأعلى.

وأشاد الشريف، في بيان عنه، بالقضايا المهمة التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأكد ضرورة إعطاء الحكومة أولوية قصوى للتكليفات الرئاسية، بتعظيم دور الصندوق في توطين الصناعة والتكنولوجيا كمستهدف استثماري بين كبرى الشركات المصرية والعالمية، خاصةً في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن قيام الصندوق بالتعريف بدوره على الساحة الدولية كقناة جديدة لجذب الاستثمارات للاقتصاد المصري، تحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030 التي تعتبر القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية.

وأشاد النائب بتوجيه الرئيس السيسي، للحكومة خلال الاجتماع، بأن تتم هذه العملية في إطار تحقيق التناغم والتكامل بين جهود التطوير والتحديث في منطقة وسط القاهرة.

كما تم عرض مجمل نشاط الصندوق خلال الفترة الماضية، إذ جرى تأسيس 4 صناديق فرعية تابعة للصندوق، بهدف ضخ استثمارات مباشرة في عدد من القطاعات، وأهمها الصناعة والطاقة ونظام الرعاية الصحية الشامل، فضلاً عن استعراض الخطة التنفيذية في هذا الصدد لقطاع السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

واطلع الرئيس كذلك على نشاط الصندوق في قطاع اللوجستيات، خاصةً إنشاء مخازن استراتيجية لتخزين الدواء والمستلزمات الطبية وفقاً لمعايير جودة التخزين العالمية، لتلبية احتياجات القطاع الصحي الحكومي على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إقامة المخازن التموينية على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة التموين، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية وفقاً للمناطق الأكثر احتياجا في المحافظات المختلفة.