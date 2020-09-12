الصندوق السيادي: سنصدر الكهرباء لأوروبا بسعر تنافسي وليس مدعما

فند أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ما نشرته فضائية الجزيرة بشأن تصدير مصر للكهرباء إلى أوروبا بسعر مدعم.

وقال "سليمان" خلال مداخلة هاتفية الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "هذا الخبر اجتزئ من سياقه، وحقيقة الخبر أننا نعبر عن مدى تنافسية قطاع إنتاج الكهرباء المصري للطاقة الشمسية في بنبان، وهو جزء من إنتاج الطاقة على مستوى الجمهورية".

وأضاف: "هذا الجزء بدأ من 16 سنتا وانخفض إلى 2.5 سنت، وبالتالي فهو يأخد أقل نقطة لتسعير توريد الطاقة، وسيضاف عليها سعر النقل وشبكات الربط وكل التكاليف الأخرى المختلفة".

وتابع، أن الغرض من هذا التصريح هو توضيح مدى تنافسية إنتاج الطاقة الشمسية في مصر، وكفاءة محطة بنبان، وبالتالي فإن مصر ستصدر الكهرباء بسعر منافس وليس مدعما.