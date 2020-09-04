مدير "الصندوق السيادي" لـ"الوطن": مجمع التحرير يحتاج مليار جنيه لتأهيله

مدير "الصندوق السيادي" لـ"الوطن": مجمع التحرير "ماتصانش" من الخمسينيات.. وتأهيله يتكلف مليار جنيه

أكد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن كافة أنشطة الصندوق تخضع لرقابة الدولة، وأن الصندوق لا يعمل وفق الاهواء أو الظنون، ولكن يتم دراسة كل خطوة يعمل عليها "10 مرات" تقريباً.

وأضاف المدير التنفيذي لـ"الصندوق السيادي"، في حوار خاص لـ"الوطن"، أنه يتم حالياً دراسة كيفية الاستغلال الأمثل لمجمع التحرير، خصوصاً أنه لم يتم صيانته منذ خمسينات القرن الماضي، ما يعني أنه سيحتاج لقرابة مليار جنيهاً لإعادة التأهيل ليكون صالح للاستثمار، كما يتم دراسة مبنى وزارة الداخلية القديم، وطرح الأرض والمبنى للاستثمار، أم الأرض بس أو غيرها.

وأشار "سليمان" إلى أن إجمالي عدد الأصول التي تم نقلها للصندوق السيادي حالياً تُقدر بأكثر من 10 مليارات جنيهاً، وإلى نص الحوار:

* كيف ستستغلون مجمع التحرير بعد قرار الرئيس بضمه لصندوق مصر السيادي؟

- مجمع التحرير في قلب القاهرة، ومبنى له وقع في التاريخ، وهيبة نحافظ عليها؛ لذا فإننا نجري دراسات مرورية، ودراسات إنشائية، ومعمارية، لنرى المساحات المتواجدة داخل المجمع، بالإضافة لدراسات اقتصادية، لنرى إمكانية أن يكون مجمع فندقي، أو إداري، أو جزء تجاري، وآخرين يتحدثون عن عمل قاعات اجتماعات، وأنشطة خدمية، وطبية، وغيرها من الاستخدامات.

* وما الذي تنظرون فيه خلال الدراسات التي تجري على استغلال "المجمع" حالياً؟

- نبحث حجم المكونات، واستغلال المساحات، بما يتناسب مع الجراجات، وأي احتياجات لإقامة فندق 4 أو 5 نجوم، كما أن المبنى منذ خمسينات القرن الماضي لم تجري له صيانة؛ فيجب أن ندرس الأحمال، وإمكانية إقامة أنشطة على سطح المبنى نفسه، وهذا كله وأكثر يتم دراسته حالياً، وهناك لجان كثيرة تبحث الاستغلال الأمثل للمجمع حالياً.* وكم القيمة الاستثمارية المُقدرة لصيانة "المجمع"؟

- لإعادة التأهيل والاستثمار هناك تقديرات مبدئية لن تقل عن مليار جنيهاً.

* وهل هناك شركات تقدمت بالفعل لاستثمار مجمع التحرير؟

- بالفعل، هناك أكثر من 3 عروض لاستثمار المجمع تقدمت لنا.

* وما جنسياتهم؟

- من جنسيات متعددة.

* ماذا عن استغلال مقر وزارة الداخلية القديم بعد تخصيصه للصندوق؟

- ما زلنا ندرسه قبل الطرح على المستثمرين؛ فالمبنى غير مسجل كطراز معماري، ومن ثم يمكن هدمه، ومن ثم ندرس هل سنطرح الأرض، أم المبنى والأرض، وغيرها من الأمور المتعلقة بإعادة استغلال واستثمار المبنى.

* هل من الوارد هدم مبنى وزارة الداخلية القديمة؟

- "مش شرط"؛ فكل تلك الأمور ستكون وفق الدراسات الاقتصادية التي ستتم على المبني والأرض؛ فنحن لا نجري أي شيء إلا بناءً على دراسة، ليتحدد القرار؛ فالعالم كله ينظر لنا، ولسان حاله: "هتعملوا ايه؟!".

* قالت بعض وسائل الإعلام المعادية أن تحركات "الصندوق السيادي" تخضع لـ"الأهواء".. فما ردك عليهم؟

- الصندوق السيادي لا يعمل من فراغ، أو بشكل هوائي، ولدينا كم كبير من أعضاء مجلس الإدارة، والمستشارين، وهناك حوكمة كبيرة؛ حيث أننا ندرس كل خطوة 10 مرات قبل أن نتحرك، كما أننا لا نعمل دون رقابة، ولكن هناك رقابة كاملة من الدولة علينا.

* وكم تُقدر عدد الأصول الموجودة لدى الصندوق السيادي المصري حالياً؟

- تخطينا حاجز الـ10 مليار جنيهاً.

* ماذا عن أرض مبنى الحزب الوطني؟

- يتم دراسة التربة والأحمال التي يمكن أن تحملها، وطبيعة العمل، وإمكانية الإنشاء، كما أن الاستخدام الاقتصادي يجب أن يكون متناغم مع استخدامات مجمع التحرير عقب التطوير، وتطورات تطوير واستغلال منطقة مثلث ماسبيرو، والطاقة الاستيعابية للفنادق بالمنطقة، وغيرها من الأمور التي يتم دراستها؛ حيث أننا سنستغل الأصول غير المستغلة للدولة بشكل متكامل، وليس بشكل متنافس.

* ومتى سيتم إعلان تلك الدراسات؟

- خلال أسابيع قليلة، قد تكون شهر، أو أكثر قليلاً؛ حيث أن الدراسات جارية حالياً.

* ماذا عن القرية التعليمية في مدينة 6 أكتوبر؟

- لن نغير نشاطهم، ولكن نتباحث مع مطورين ليطوروهم، ويشغلوهم وفق الغرض التي قامت على أساسه؛ فهو منشئ بشكل جيد، ولكن يتبقى التطوير والإدارة بشكل مناسب، وشكل اقتصادي أوسع.

*ماذا عن الأرض الملحقة بـ"معهد ناصر"؟

- تجري دراسات عليها، وغالباً ستكون نشاط "خدمي – تجاري - فندقي".

* ماذا عن منطقة "مربع الوزارات"؟

- يجب أن يتم الاستغلال وفق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بخصوص هذا الأمر، وهناك تنسيق مع المخططين بوزارة الإسكان، لإحياء وسط البلد؛ فالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مهتم جداً بإحياء وسط البلد بجوانبها التجارية والثقافية، ولكي لا تكون مباني "وسط البلد" مخازن لمحال، وبضائع، وغيرها، وحينما يعاد تأهيل تلك المباني، وشركات البنوك والتأمين لديهم محفظة كبيرة من البنوك، وسنتحدث مع الجميع حتى نصل لمخطط عام واحد.

* وهل سينتقل نشاط الصندوق لأماكن أخرى غير القاهرة والجيزة في الفترة المقبلة؟

- بالتأكيد؛ فنحن ننظر لأنشطة تجارية في محافظات، وتنمية تلك الأنشطة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ فالملف الخدمي احتياجاته كبيرة جداً بالمحافظات يجب أن نذهب له.

* مثل ماذا؟

- هي أنشطة كثيفة العمالة، وتضم محال تجارية، ومستشفيات، وعيادات، ومباني إدارية، وهي كلها توسعات تخلق فرص عمل، ولدينا "الـKNOW HOW"، وسنتوسع في النشاط الاقتصادي خارج القاهرة الكبرى.

* ومتى من المقرر أن نتوسع خارج القاهرة والجيزة؟

- خلال شهور قليلة؛ فنحن نحدد المواقع المستهدفة بالتعاون مع المطورين.* وما أبرز تلك المواقع؟- نحدد النشاطات التجارية والتخزينية وغيرها، ومستهدفين محافظات الصعيد، والدلتا بوجه عام.