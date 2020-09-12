رئيس الصندوق السيادي: مصر تتباهى بقدرتها التنافسية على تصدير الكهرباء

أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن مصر تتباهى بقدرتها التنافسية على تصدير الكهرباء، خاصة من محطة "بنبان" للطاقة الشمسية.

وقال "سليمان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن مصر ستصدر الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعر منافس، متسائلًا عن المنطق في الشائعة التي خرجت تقول إن مصر ستصدر الكهرباء بسعر مدعم، مضيفًا: "لو اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل".

وأوضح "سليمان" أن حجم إنتاج الطاقة الشمسية في مصر يمثل 5% من حجم إنتاج الطاقة في مصر، معتبرًا أنها تعتبر نسبئة ضئيلة للغاية في إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، مشيرًا أن شريحة الكهرباء غير المدعمة يبلغ سعرها 8 سنتات وهو سعر تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر.