انفجار ماسورة صرف صحي بشارع الـ90 بالتجمع الخامس

تداولت قبل قليل أنباء عن وجود هبوط أرضى مفاجىء، بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، نتيجة إنفجار ماسورة صرف صحى، ونسبها البعض إلى أن الإنفجار نتج عن أعمال الحفر بالشارع، وهو ما نفاه جمال طلعت مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أن الإنفجار تسبب فى عمل حفرة نتيجة تخلل التربة متأثرة بإنفجار الماسورة، وليس تسبب فى هبوط أرضي، وأنه جارِ تصليح ما حدث.

وأكد "طلعت" حدوث إنفجار ماسورة صرف صحى، بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، نتيجة لطول فترة استخدامها وعمل الصيانة اللازمة لها، وزيادة الضغط عليها، مما نتج عنها حدوث خلل للتربة، ومن ثم وجود حفرة عميقة، فى منطقة الإنفجار.

ونفى مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه لم يحدث هبوط أرضي مفاجىء نتيجة لإنفجار الماسورة، كما تم تداوله خلال الصفحات والمواقع الإلكترونية المختلفة.

وأشار "طلعت" إلى أنه تم على الفور إغلاق الطريق، كي لا تتسبب الحفرة فى عمل تعطل فى الحركة المرورية، واستخدام الطرق البديلة لشارع التسعين، تحويل الطريق القادم من الجامعة الأمريكية، إلى طريق المشير، من خلال طريق على مسافة 150 متر من شارع التسعين "الطريق البطىء، طريق الخدمات".

ويتم العمل حاليا على تصليح ماسورة الصرف الصحى المنفجرة، وفقا لمساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إذ سيتم عمل الصيانة اللازمة للماسورة، بالإضافة إلى ردم الحفرة، ومن ثم عودة الحركة المرورية للشارع.

تتراوح مدة أعمال الصيانة بالماسورة ما بين 6 إلى 7 ساعات، بحسب "طلعت" الذي يؤكد العمل حاليا على تصليح ما حدث، وسيتم الانتهاء منه خلال الساعات القادمة.

وأوضح مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن حي التجمع الخامس لم يتأثر بإنفجار الماسورة، وأن التأثير فقط فى الحركة المرورية بطريق شارع التسعين".