وزير التعليم يتفقد مدارس التجمع الخامس: الدراسة منتظمة بجميع المحافظات

وصل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة أحمد زويل المتميزة للغات بالحى الثالث بالتجمع الخامس، لتفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة، في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، والاطلاع على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه.

وأكد شوقي، أن الوزارة تعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات كورونا، لافتا إلى أن الدراسة تسير بصورة منتظمة في جميع المدارس بمختلف محافظات الجمهورية.

وشهدت مدارس الجمهورية صباح اليوم الأحد، في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، إقبالاً كبيراً من قبل التلاميذ لحضور الدراسة، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير المدارس وتواجد بوابات التعقيم على أبواب المدارس وتطهير الفصول الدراسية وتعقيم دورات المياه، للحد من انتشار الفيروس.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن خطة الدراسة تعتمد على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن لحماية الطلاب وجميع العاملين بمنظومة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا.

1- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

2- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

3- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي: سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

4- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي: الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.