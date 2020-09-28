السلاب: مساعدة 200 أسرة لدفع مخالفات البناء استجابة لدعوة الرئيس

أعلن النائب محمد السلاب عن تقديم مساعدات لـ200 لسداد قيم التصالح في مخالفات البناء، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإسهام في تخفيف العبء عن غير القادرين، ومواكبة لمبادرة حزب مستقبل وطن لتخفيف أعباء التصالح علي مخالفات المباني.

وقال النائب محمد السلاب في بيان اليوم، إنه قام بزيارة لعزبة الهجانة التقي خلالها بالأهالي للوقوف على أحوالهم واحتياجاتهم، وأعرب معظم الأهالي عن تفهمهم لقرارات الحكومة، بشأن مخالفات المباني ورغبتهم في التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، وأنهم يدركوا ماهية الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الدولة، إلا أنهم لا يملكوا القدرة المالية على سداد مقابل التصالح، وبناء عليه أعلن عن مساهمة لسداد مقابل التصالح لمائتي أسرة من أهالي دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة.

وكلف "السلاب" فريق من مؤسسة مصطفي السلاب الخيرية، بتلقي طلبات التصالح من الأهالي ودراسة الحالة الاجتماعية للراغبين في التصالح، على أن يتم إجراء سحب بنظام القرعة المعلنة لاختيار الـ200 أسرة التي ستتولي المؤسسة السداد نيابة عنهم.

ودعا النائب محمد السلاب مجتمع الأعمال والمرشحين بالدوائر المختلفة للإسهام في هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف تخفيف عبء الإجراءات التصحيحية عن غير القادرين، الراغبين في تصحيح وتوفيق أوضاعهم بالتصالح.

وكان المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قال إن مبادرة الحزب بتحمله رسوم التصالح لعدد ألف حالة مخالفة بكل محافظة من حالات محدودي الدخل، بإجمالي 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية، سيعتمد خلالها الحزب على قاعدة بيانات وزارة التضامن، وأن الدعم سيكون للأسر الأولى بالرعاية بوزارة التضامن.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الحزب حينما يخرج مساعدات أو أي مشاركات اجتماعية تكون مربوطة بقاعدة بيانات وزارة التضامن، وحول آلية الاختيار، قال: "الوزارة بها قاعدة بالقرى والأسر الأكثر احتياجا، والتحديد يكون في ضوء تواصل أمانات الحزب مع الوزارة، والتي تقدم لنا الأكثر احتياجا ونقدم لهم المساعدة، فأمانات الحزب على تواصل دائم مع الوزارة في هذا الشأن لأنها الأكثر دقة".

وحول الحد المادي لمشاركة الحزب المالية في المساعدات، قال: "غير القادرين ستكون احتياجاتهم قليلة وليست كبيرة فهم في فئة غير القادرين لأنهم لديهم أقل مساحات، فمن الصعب أن يكون لغير القادر مساحات كبير، وإنما يكون رجلا بسيطا بنى مبنى صغيرا له ولأولاده، وهذا من يستحق الدعم".

وتابع "الخولي" أن المشاركة واجبة على الجميع، والحزب دائما لديه مبادرات دائمة للمساعدة المجتمعية، وليس من أجل الانتخابات، فنحن نسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين، وقدمنا المبادرة انطلاقًا من مسؤولية الحزب الوطنية ودوره المجتمعي.