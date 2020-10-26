أمين النواب: كورونا لم يمنعنا عن التشريع.. وأنجزنا 887 قانونا

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إنّ المجلس كان حريصا على الاهتمام بالأداء التشريعي والرقابي خلال الفصل التشريعي الأول.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، أنّ إجمالي عدد القوانين التي جرت مناقشتها في أدوار الانعقاد الخمسة 887، فضلاً عن إقرار 342 قراراً بقانون.

وأوضح "فوزي" أنّ إجمالي عدد الاتفاقيات الدولية التي جرت الموافقة عليها، بلغ نحو 394 اتفاقية، بواقع 27 اتفاقية في دور الانعقاد الأول، 65 اتفاقية في دور الانعقاد الثاني، 66 اتفاقية في دور الانعقاد الثالث، 65 اتفاقية في دور الانعقاد الرابع، و62 في دور الانعقاد الخامس.

ولفت الأمين العام لمجلس النواب، إلى أنّ عدد الجلسات العامة التي عُقدت على مدار أدوار الانعقاد الخمسة، بلغ إجماليها 369 جلسة عامة، شملت 96 جلسة في دور الانعقاد الأول، 68 في دور الانعقاد الثاني، 71 في دور الانعقاد الثالث، 72 في دور الانعقاد الرابع، 62 في دور الانعقاد الخامس.

وشدد فوزي على أنّ المجلس لم يتخلّ عن عمله الرقابي، وبلغ عدد البيانات العاجلة التي جرت مناقشتها في أدوار الانعقاد الخمسة، نحو 1287 بياناً عاجلاً، و6008 طلبات إحاطة، و4133 سؤالا و3188 اقتراحا برغبة، و200 طلب مناقشة.

ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلى أنّ ظروف فيروس كورونا المستجد كوفيد _19، التي نالت تأثيراتها دول العالم كافة، لم يتأخر خلالها مجلس النواب عن استكمال خطته التشريعية والرقابية، وبلغ إجمالي الاقتراحات برغبة التي نوقشت في دور الانعقاد الخامس نحو 803 اقتراحات، و156 بيانا عاجلا، و646 سؤالا، و92 طلب مناقشة، و1530 طلب إحاطة.