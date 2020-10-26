الواحات تؤخر إعلان نتائج النواب في أكتوبر وزايد والهرم

تأخر إعلان نتائج الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة، التي تضم أكتوبر وزايد والهرم والواحات، بعد تأخر وصول أصوات الواحات نظرا لبعد المسافة، وعدم تحرك محاضر الفرز من هناك قبل صباح اليوم، إذ لم تكن وصلت بعد لمقر اللجنة العامة في أكتوبر حتى الثانية عشرة ظهر اليوم.

وامتنع المستشار رئيس اللجنة العامة الخاصة بالدائرة التاسعة، عن الإعلان عن النتائج للمرشحين أو وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنّه لن يعلن عن أي من النتائج إلا بعد وصول نتائج فرز وأصوات الواحات التي بإمكانها أن تغير من نتائج اللجنة العامة ككل.

وكانت اللجان الانتخابية الفرعية في مدينتي أكتوبر وحدائق اكتوبر، والبالغ عددها 94 لجنة، موزعة على 13 مقرا انتخابيا، أغلقت في موعدها وانتهت من فرز أصواتها وتسليمها للجنة العامة خلال ساعات قليلة، بعد إغلاق باب التصويت، وهو ما حدث في الشيخ زايد والهرم.

وأظهرت نتيجة اللجنة الفرعية رقم 163 في أكتوبر ومقرها مدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي، عن حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 145 صوتا، مقابل حصول قائمة نداء مصر على 50 صوتا، فيما تقدم على المقاعد الفردية المرشحين الثلاثة عن مستقبل وطن، وحصل عمرو القطامي على 56 صوتا، ومحمد سلطان 52 صوتا، وأحمد الجابري 36 صوتا، ومن المستقلين مي البطران 39 صوتا، وعبير عصام 37 صوتا.

وكانت اللجان الفرعية بمدينة الشيخ زايد، التي تضم المدرسة اليابانية ومدرسة أبوبكر الصديق، ومركز شباب الشيخ زايد، انتهت من فرز أصوات الناخبين المبدءية في انتخابات مجلس النواب، إذ سجّل إجمالي الاصوات التي تم انتخابها في مدرسة أبو بكر الصديق 1274 صوتا، وتبيّن أنّ من بينها 211 صوتا باطلا.

وسجّلت مدرسة المصرية اليابانية عدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، 2578 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 518، كما سجل مركز شباب الشيخ زايد 1541 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 505 أصوات.

وبينما اعتبرت مصادر أنّ هناك إعادة ستجرى على جميع مقاعد الدائرة، في ضوء كثرة عدد المرشحين الذي وصل لـ50 مرشحا، رجحت مصادر أخرى حسم النتيجة من الجولة الأولى لصالح اثنان من مرشحي حزب مستقبل وطن، وأحد المرشحين الآخرين المستقلين.