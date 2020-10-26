نتيجة انتخابات النواب في الدائرة الثالثة بالبحيرة.. إعادة بين 4 مرشحين

أعلنت اللجنة الفرعية للانتخابات بالدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة، التي تضم مركزي أبوحمص وإدكو، نتيجة فرز الأصوات بجميع لجان الدائرة، والتي انتها إلى الإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين بالدائرة، بعد حصولهم على أعلى الأصوات الانتخابية بمدينتي أبو حمص وإدكو.

وأظهرت النتيجة حصول: أحمد العرجاوي على 34 ألفا و349 صوتا، فيما حصل علي أبونعمة عللى 33 ألفا و672 صوتا، وحصل أسامة المصري على 25 ألفا و792 صوتا، فيما حصل حسن عبدالمولى على 22 ألفا و374 صوتا.

وتكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه 30 نوفمبر.