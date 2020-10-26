منة شلبي: محظوظة بتقديم أفلام مهمة للمرأة مثل أحلى الأوقات ونوارة

قالت الفنانة منة شلبي، إنها كانت محظوظة بتقديم أفلام مهمة للمرأة، خلال كلمتها في ندوة تمكين المرأة في صناعة السينما، المقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة بدورته الرابعة.

وأوضحت منة شلبي، أنَّها كانت من أكثر الفنانات حظا، لمشاركتها في افلام هامة، مثل أحلى الأوقات الذي قدمته مع هالة خليل ووسام إسماعيل، وحنان ترك، وهند صبري، وكذلك فيلم نوارة.

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وافتتح المهرجان في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضية، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، إذ يقام وسط تداعيات فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل مناحي الحياة كافة، على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.