تلفزيون وإذاعة وجها لوجه.. الهجرة والأوقاف تكافحان الهجرة غير الشرعية

وقعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، للاستفادة من جهود علماء وزارة الأوقاف في نشر التوعية الدينية بمخاطر الظاهرة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، استمرارا لفعاليات المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة".

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أنّ وزارة الأوقاف تؤدي واجبها الديني والتوعوي، من خلال سعيها لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وجذب الشباب وتحصينهم من الانجراف وراء الأفكار الهدامة.

مكرم: التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال خطبة الجمعة

وتابعت وزيرة الهجرة، أنّ البروتوكول يهدف للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، من خلال خطبة الجمعة والبرامج المختلفة التلفزيونية والإذاعية التي يظهر بها الأئمة الأكثر تميزًا، وكذلك المقالات التي تنشر في الصحف والمجلات من جانب علماء الوزارة، وحثّ الخبراء في مجالات مختلفة على دعم جهود المبادرة في محاربة الهجرة غير الشرعية.

وأشادت وزيرة الهجرة، بدور الأوقاف في مكافحة القضايا التي تشكل خطرًا على المجتمع المصري، وتنظيم الكثير من الندوات والمحاضرات عن مخاطر الهجرة غير الشرعية على مستوى المديريات الإقليمية، خاصة في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

جمعة: حرمة الدول كحرمة البيوت لا تدخل إلا بإذن

من ناحيته، أوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنّ ظاهرة الهجرة غير الشرعية تستوجب تكاتف الجهود لمحاربتها، حفاظا على حياة شبابنا من مخاطر الهلاك في رحلات الموت، مؤكدا أنّ حرمة الدول كحرمة البيوت لا تدخل إلا بإذن.

وتابع وزير الأوقاف، أنّ الوزارة ستعمل على التوسع في إقامة الندوات التي يتم عقدها بالمديريات الإقليمية، مع التركيز على المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وأكد الدكتور محمد مختار، أنّ مشاركة الوزارة وتعاونها مع وزارة الهجرة في هذه المبادرة الطيبة، يأتي انطلاقا من المنهج القرآني: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".